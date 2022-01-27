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В США назвали заказчиков антироссийской кампании

Журналист Карлсон: заказчиками кампании против РФ в США стали военно-промышленные корпорации

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Maxim Shemetov/Reuters

В некоторых американских изданиях все чаще можно увидеть публикации о напряженности на границе России и Украины и о потенциальной войне. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что за агрессивной антироссийской кампанией стоят ряд военно-промышленные корпораций. Об этом сообщает издание The American Thinker.

Автор отметил серию статей в издании Politico, которое доступно пользователям без подписки. Кроме того, эта газета распространяется бесплатно в Вашингтоне. Под каждым таким материалом присутствует подпись «Представлено «Локхид Мартин″».

Lockheed Martin («Локхид Мартин») является американской военно-промышленной корпорацией. Она специализируется на производстве вооружений. Рядом со статьями находится рекламный блок, клик на который переводит пользователя на официальный сайт боевого самолета-«невидимки» F-35, производством которого занимается как раз вышеназванная компания.

Также Карлсон обратил вниманию на публикацию в The Washington Post под названием «Байден должен показать, что в случае необходимости США готовы поддержать Украину в военном плане», автором которой является бывший офицер спецназа и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Викерс. После выхода в отставку военный вошел в совет директоров оборонной компании BAE Systems, указал журналист.

В заключение он отметил, что пропаганда против России является результатом сотрудничества «множества ветвей мирового правительства», наемников, торговцев оружием и СМИ. По его мнению, такая «коалиция наживается на войнах, поэтому ее члены убеждают правительства ввязываться в войны, а затем затягивать конфликты до бесконечности».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенных Штатов подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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