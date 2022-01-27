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Песков: на анализ ответа по гарантиям безопасности НАТО и США потребуется время

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации с письменным ответом, полученным по гарантиям безопасности от США и НАТО. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

По словам Пескова, сейчас бумаги у президента Владимира Путина и необходимо время на анализ.

«Не будем спешить с какими-то заключениями. Мы высказали мнение, что эти бумаги не стоит публиковать, но содержание изложено», — уточнил Песков.

Как добавил пресс-секретарь главы государства, становится предельно ясно, что предложения Москвы Вашингтон и альянс не учли.

Он пояснил, что по форме ответа России на предложения США и НАТО по безопасности нет ясности.

Министерство иностранных дел обнародовало проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года.

В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Ранее в Совфеде оценили ответ США на предложения России по безопасности.

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Отношения России и США
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