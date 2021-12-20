В Госдуму внесен проект о признании распада СССР геополитической катастрофой XX века

Партия ЛДПР намерена инициировать заявление Госдумы о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века, следует из проекта постановления, опубликованного в думской электронной базе данных.

Проект постановления предполагает направить заявление в адрес президента России, в Совет Федереации, правительство, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Межпарламентскую Ассамблею государств — участников СНГ, а также в законодательные органы государственной власти субъектов РФ.

В декабре 2021 года исполняется 30 лет со дня официального распада СССР. Фактической датой распада Советского Союза принято считать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев обратился к советскому народу и заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. До этого 8 декабря 1991 года, главы России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения о прекращении существования Союза ССР и создании Содружества независимых государств (СНГ).