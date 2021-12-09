В США рассказали, заключал ли Байден сделки с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не заключал каких-либо соглашений с РФ и не делал уступок России в отношении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Государственного департамента США Неда Прайса.

«Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений», — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс обратил внимание, что Вашингтон не обсуждает с российской стороной вопрос, связанный с границами Украины. Подобная тема не поднималась, в том числе, при переговорах 46-го главы Белого дома Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

«Это не переговоры по обсуждению границ или чьей-либо судьбы», — сказал Прайс.

Он добавил, что никаких вопросов, касающихся Украины, никогда не затрагивается без ее участия.

Ранее стали известны темы беседы Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.