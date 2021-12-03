В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

На вопрос о планируемой встрече Песков ответил, что пока точная дата не согласована, стороны еще не договорились об этом, в том числе рассматривается и упоминаемая в СМИ дата — 7 декабря. Планируется, что встреча глав государств пройдет в формате видеоконференции, уточнил он.

При этом Песков указал журналисту, что это его работа — быть готовым к таким мероприятиям «в любой момент».

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся 2 декабря.

«Это была хорошая возможность обеим сторонам донести позиции друг друга», — отметил Песков.

Ранее «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники написал, что встреча Путина и Байдена может состояться 7 декабря. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым объявил о переговорах Путина и Байдена «в скором будущем».