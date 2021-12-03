Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рогозин попросил Белоруссию найти девушку для подготовки к полету в космос 13:44
Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд 13:40
Чемпион ОИ Тищенко назвал тройку лучших российских боксеров за всю историю 13:38
Корпус сахарного завода загорелся в Курской области 13:37
Ученые открыли гены заикания 13:35
Лукашенко пообещал «не вышвыривать» западных дипломатов из Белоруссии 13:32
Россиян покорило фото Лаврова с песцом 13:29
На Украине назвали сроки «масштабной эскалации» со стороны России 13:27
Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали 13:24
Валуев рассказал, как задержание бойца Чоршанбиева повлияет на смешанные единоборства 13:22

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

Песков: дата встречи Путина и Байдена находится в процессе согласования

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

На вопрос о планируемой встрече Песков ответил, что пока точная дата не согласована, стороны еще не договорились об этом, в том числе рассматривается и упоминаемая в СМИ дата — 7 декабря. Планируется, что встреча глав государств пройдет в формате видеоконференции, уточнил он.

При этом Песков указал журналисту, что это его работа — быть готовым к таким мероприятиям «в любой момент».

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшейся 2 декабря.

«Это была хорошая возможность обеим сторонам донести позиции друг друга», — отметил Песков.

Ранее «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники написал, что встреча Путина и Байдена может состояться 7 декабря. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым объявил о переговорах Путина и Байдена «в скором будущем».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть