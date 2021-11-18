Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Валуев рассказал, как приревновал жену: в тот момент захотел крови 10:26
Россия направила в Афганистан три самолета для эвакуации 380 граждан 10:25
Захарова оценила реакцию Вашингтона на испытания РФ противоспутниковой системы 10:15
Овечкин продлил свою неудачную серию 10:13
Гендиректор МХАТа Кехман заявил о существенном сокращении штата театра 10:10
В Госдуме предложили новую выплату для борющихся с коронавирусом медиков 09:57
Ереван заявил, что азербайджанские военные открывали беспорядочный огонь на границе 09:55
В «Спартаке» отреагировали на информацию о просьбе игрока уменьшить ему... 09:53
Захарова: Москва ожидает реакции Запада на публикацию переписки Лаврова с Ле... 09:49
Хоррор Alien: Isolation выйдет на смартфонах 09:45

Подозреваемому в растлении ребенка депутату от КПРФ Самсонову изберут меру пресечения

close
100%
Приморское краевое отделение КПРФ

Депутату Законодательного собрания от КПРФ в Приморье Артему Самсонову, которого подозревают в растлении ребенка, 18 ноября изберут меру пресечения. Об этом сообщила его адвокат Наталья Касилова, передает РИА «Новости».

«Продолжает голодовку, не сухую. Я ему привезла сок, но передать его отказались, так как его уже увезли в суд. Избрание меры пресечения в 17.00 (10.00 мск). Вид у Самсонова (из-за голодовки – прим.) нездоровый, врач его не осматривал», — сказала правозащитник.

Касилова добавила, что следствие будет просить суд арестовать парламентария.

«Нас устроит любая мера пресечения, кроме стражи», — добавила адвокат.

Накануне стало известно, что во Владивостоке задержали депутата Законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова. Его обвиняют в том, что при общении с 11-летним ребенком он демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. Дело возбудили по статье о совершении «иных действий сексуального характера». Парламентарию грозит до 20 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сам Самсонов не признает вину, утверждая, что его оклеветали.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть