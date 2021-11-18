Подозреваемому в растлении ребенка депутату от КПРФ Самсонову изберут меру пресечения

Депутату Законодательного собрания от КПРФ в Приморье Артему Самсонову, которого подозревают в растлении ребенка, 18 ноября изберут меру пресечения. Об этом сообщила его адвокат Наталья Касилова, передает РИА «Новости».

«Продолжает голодовку, не сухую. Я ему привезла сок, но передать его отказались, так как его уже увезли в суд. Избрание меры пресечения в 17.00 (10.00 мск). Вид у Самсонова (из-за голодовки – прим.) нездоровый, врач его не осматривал», — сказала правозащитник.

Касилова добавила, что следствие будет просить суд арестовать парламентария.

«Нас устроит любая мера пресечения, кроме стражи», — добавила адвокат.

Накануне стало известно, что во Владивостоке задержали депутата Законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова. Его обвиняют в том, что при общении с 11-летним ребенком он демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. Дело возбудили по статье о совершении «иных действий сексуального характера». Парламентарию грозит до 20 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Сам Самсонов не признает вину, утверждая, что его оклеветали.