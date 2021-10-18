МИД Украины: Киев не волнует мнение Москвы насчет вступления в НАТО

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Украина не будет считаться с мнением России насчет вступления в НАТО.

«Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5 назвал «худшим сценарием» вариант вступления Украины в НАТО. В таком случае, подчеркнул он, Россия примет меры «по обеспечению собственной безопасности».

До этого глава американского министерства обороны Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты будут содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом. Далее Остин направится в Украину.