«Не собираюсь на военный парад»: Фицо рассказал, зачем летит в Москву на 9 Мая

Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что приедет в Москву 9 мая, однако на параде Победы его не будет. По словам политика, он намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретиться с Владимиром Путиным. В России полагают, что такое решение может быть связано с давлением Евросоюза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая, его слова приводит портал SME.

«Я возложу цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше», — рассказал Фицо.

При этом он добавил, что не будет испытывать каких-либо «угрызений совести» из-за поездки в российскую столицу. Глава словацкого правительства отметил, что на заседании Европейского политического сообщества, которое прошло 4–5 мая в Ереване, ни один из лидеров стран Европы не задал ему вопросов о запланированной поездке в Россию — Фицо полагает, что это связано с наличием у него «неопровержимых доводов», о которых и так знают в Европе.

Еще 1 мая премьер Словакии говорил, что в рамках поездки в Москву возложит венок в знак благодарности военнослужащим Красной Армии.

«Мне должно быть стыдно поехать в Москву и возложить красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата? Нам должно быть стыдно за то, что мы собираемся возложить цветы тем, кто освободил нас и кто подарил нам 81 год мира и спокойствия? Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», — сказал он тогда.

Кроме того, Фицо заявил, что лидеры стран Европы критикуют его за контакты с Владимиром Путиным — однако кулуарно интересуются деталями его визита.

«До этого все меня критикуют, а когда я вернусь после встречи с Путиным, все в кулуарах Брюсселя спрашивают меня, что он сказал», — рассказал глава словацкого правительства.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев допустил, что решение Фицо пропустить парад может быть связано с давлением Европейского Союза.

«Пару лет назад, когда Чехия решила испортить свои отношения с Россией, один военный атташе при их посольстве получил приказ из Праги не приходить на парад Победы. Он рассудил следующим образом: «Ладно, мне дали команду не посещать, но мне никто не запрещал провести мероприятие на Поклонной горе» <...> Он все равно показал свое уважение. Мне эта ситуация напоминает то, что происходит со словацким премьером. Наверное, тут тоже прозвучал запрет или надавили страны ЕС», — заявил он в беседе с NEWS.RU.

Запрет на пролет

В этом году, как и в прошлом, Эстония, Латвия и Литва отказались предоставить свое воздушное пространство для пролета самолета Фицо в Россию. Премьер Словакии в ответ заявил, что найдет другой маршрут. В 2025-м он летел в Москву через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Источник РИА Новости в польских дипломатических кругах предполагал, что в этот раз Фицо может отправиться в РФ на машине через Польшу и Белоруссию. Однако 1 мая пресс-секретарь чешского МИДа Адам Черге сообщил, что Прага разрешила самолету словацкого премьера пересечь свое воздушное пространство.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на получение разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — сказал он (цитата по Novinky).

В Кремле действия стран Балтии, отказавшихся пропускать самолет Фицо, назвали «ребячеством» и «дуростью».

«Это, на самом деле абсолютно такое, знаете, ребячество, наверное, со знаком минус. То есть вроде бы себя называют европейцами, членами одной большой европейской семьи — и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу страну. Дурость большая. Всегда есть обходные пути», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кто приедет на парад?

Ранее в апреле помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что несколько зарубежных лидеров намерены посетить Москву на празднование Дня Победы, но их имена в Кремле пообещали назвать позже.

Ожидается, что 9 мая 2026 года на парад приедут главы ряда стран СНГ, включая президентов Белоруссии Александра Лукашенко и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также среди ожидаемых участников — президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что парад в Москве 9 мая может быть атакован беспилотниками. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. В Госдуме заверили, что Россия способна защитить Красную площадь «от любых дронов» и пообещали ответить на любые провокации в День Победы ударами «по Банковой в первую очередь».

Еще 29 апреля в разговоре с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил объявить перемирие с Украиной на День Победы. Глава Белого дома поддержал инициативу, отметив, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне. Зеленский в свою очередь заявил о введении «режима тишины», который должен начаться раньше — в ночь на 6 мая.