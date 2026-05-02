Фицо провел телефонный разговор с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого сообщил о различии взглядов по некоторым темам. Об этом глава словацкого правительства написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Фицо, несмотря на то, что у них с Зеленским различаются взгляды на некоторые вопросы, они оба выразили заинтересованность в хороших и дружеских отношениях между двумя странами. Премьер подтвердил, что Словакия поддерживает стремление Украины вступить в Европейский Союз, так как желает соседнему государству стать стабильной и демократической страной.

Политики также договорились провести 4 мая краткую встречу на полях предстоящего в армянском Ереване саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Словацкое и украинское правительства продолжат проведение общих консультаций, проходящих в форме совместного заседания кабинетов министров. Фицо и Зеленский намерены обменяться визитами, которые пройдут как в Братиславе, так и в Киеве, говорится в публикации.

Также премьер Словакии подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с Россией будет невозможно без согласия украинской стороны.

Ранее премьер Словакии заявил, что планы ЕС поставить Россию на колени обречены на провал.