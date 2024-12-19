Путин ответил, сбудутся ли другие предсказания Жириновского

Президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что все предсказания основателя политической партии ЛДПР Владимира Жириновского сбываются.

«Я, естественно, был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель! Он не был предсказателем», — сказал Путин, отметив, что Жириновский был эпатажным политиком, но вместе с тем очень эрудированным и хорошо подготовленным.

По словам российского лидера, все, что говорил Жириновский, действительно сбывается, потому что он делал свои заявления на основе анализа происходящих в России событий.

В июле 2022 года российский лидер заявлял, что Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его пророчества сбываются потому, что они были основаны на знаниях.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

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