Депутат Государственной думы, председатель Либерально-Демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Да, он сейчас в ЦКБ (Центральной клинической больнице. — Прим. ред.)», — отметил собеседник агентства.

По сообщению Telegram-канала Mash, Владимира Жириновского госпитализировали с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

При этом ранее в пресс-службе партии ЛДПР на вопрос о госпитализации Жириновского заявили ТАСС, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. По словам политика, он делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести.

Вирусолог Нетесов заявил, что обеспокоен последствиями для привившегося восемь раз Владимира Жириновского.