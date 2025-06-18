«Вас надо вместе с Басаевым расстреливать!» За что Жириновский плеснул соком в лицо Немцову?

Сцена, как Владимир Жириновский обливает Бориса Немцова соком в прямом эфире, навсегда вошла в историю российского телевидения. Острые дебаты, изначально посвященные методам освобождения заложников в буденновской больнице, закончились личными нападками и обсуждением венерических заболеваний, переросли в швыряние предметами. О том, как Немцов враждовал с лидером ЛДПР, о чем они спорили и за что Жириновский облил оппонента соком — в материале «Газеты.Ru».

Дуэль

Едва ли можно придумать более яркие символы российской политики 1990-х годов, чем Борис Немцов и Владимир Жириновский. Противоположные по взглядам, они имели похожий публичный образ, резко контрастировавший со советским секретарем обкома Ельциным. Оба не стеснялись резких выражений, обращались к народу напрямую, без спичрайтеров, и делали упор на личную харизму.

Впервые они поссорились еще в 1994 году, когда Жириновский, чья ЛДПР на последних думских выборах заняла первое место и обогнала коммунистов, приехал с визитом в Нижний Новгород. Возмущенный тем, что в обладминистрации ему никто не стал оказывать торжественный прием, он решил лично разобраться с губернатором — то есть, с Немцовым. Не найдя в нижегородском Кремле никого, кроме губернаторских помощников, Жириновский с соратниками ворвался в кабинет Немцова, плюхнулся в его кресло и стал по спецсвязи звонить правительству страны и в ФСК (предшественник ФСБ) с требованием разобраться.

Немцов потом рассказывал, что вернувшись в кабинет недосчитался в нем документов и ста тысяч рублей, и с тех пор Жириновского крепко невзлюбил. Поэтому когда через год в Нижний Новгород на теплоходе направился Ельцин, а корабль Жириновского неотступно следовал за ним, Немцов использовал губернаторскую власть, чтобы судно лидера ЛДПР задержали в одном из волжских шлюзов.

В июне 1995 года в ходе еще одного визита в город Жириновский заявил, что Нижегородская область — всероссийский лидер по числу больных сифилисом. Губернатор ответил, что это откровенное вранье и вызвал ЛДПРовца на теледебаты, — какой бы ни была странной тема.

Дебаты в итоге состоялись, но по совсем другому вопросу.

close Владимир Жириновский и Борис Немцов в Госдуме, 2001 год Владимир Федоренко/РИА Новости

Крупнейший теракт в России

Лето 1995 года — это разгар Чеченской войны. Россия, несмотря на неудачи на начальном ее этапе и большие потери, взяла штурмом город Грозный и постепенно отбивала у дудаевских войск один опорный пункт за другим. Ичкерийцы отступали в горы, откуда бы им оставалось только партизанить, — по сути, то же поражение, только растянутое на годы. Тогда сепаратисты решились на отчаянный шаг, на террор — взять заложников и использовать их для переговоров. Командовал операцией Шамиль Басаев.

Пробравшись в Дагестан, они из угнанных автомобилей составили колонну, похожую на армейскую. Боевики погрузились на три военных «КамАЗа», а впереди ехал автомобиль ВАЗ «Шестерка», раскрашенный под милицейский. Сидели в нем переодетые милиционерами дудаевцы, которые на попадающихся блокпостах заявляли, что везут с войны тела, вероятно, дополняя слова взятками, чтобы избежать проверок. В итоге колонна все равно показалась милиции слишком подозрительной, и они ее направили в Буденновск для проверки.

В Буденновске ичкерийцы нарушили маскировку и попытались взять штурмом здание РОВД. Поняв это, боевики пошли по городу, расстреливая многих встреченных мирных жителей, но большинство угоняя с собой. Таким маршем они добрались до городской больницы, согнав в нее захваченных людей. Прикрывшись живым щитом из более чем тысячи человек, террористы начали требовать прекратить войну в Чечне и вывести войска. Попытки штурма чеченцы отражали банальным, но эффективным способом — вели перестрелку, прикрываясь выставленными в окна людьми.

Для тех, кто не застал те времена, трудно описать реакцию жителей России на этот теракт. По степени шока она была сравнима с израильской реакцией на атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, или с отношением американцев к терактам 11 сентября. Встал острейший вопрос — как выйти из этого кризиса?

close Атака террористов, возглавляемых Шамилем Басаевым, на российский город Буденновск в Ставропольском крае, 14-19 июня 1995 года Александр Земляниченко/РИА Новости

«Мочить в сортире» или нет?

Тема дебатов Немцова и Жириновского, состоявшихся 18 июня 1995 года в эфире программы «Один на один», была заявлена широко — оба политика атаковали друг друга и обещали доказать, что их оппонент обманщик и неудачник. Однако поскольку теракт в Буденновске обсуждала вся страна, разговор был, в основном, посвящен этому.

Жириновский настаивал на силовом разрешении кризиса. Не то, чтобы он прямо призывал сразу взять здание больницы штурмом с применением бронетехники — он не спорил, что нужно попытаться выйти на контакт с Басаевым и постараться договориться. Но переговоры эти, считал лидер ЛДПР, могли быть только прелюдией к атаке. Жириновский и сам попытался поговорить с Басаевым по телефону, а также направил в здание больницы депутата ЛДПР Анатолия Кашпировского, чтобы он психически воздействовал на лидера боевиков.

Немцов же заявил, что именно такой подход и привел к кризису — попытка восстановить конституционный порядок в Чечне в форме общевойсковой операции была обречена вылиться в теракты внутри страны. Визит в Буденновск Жириновского, не обладающего исполнительной властью, с точки зрения нижегородского губернатора был намеренной провокацией и самопиаром. Немцов посмеялся и над лицемерием Жириновского: якобы сейчас он изображал ястреба и патриота, а всего два года назад обнимался с Дудаевым и отмечал с ним День независимости Ичкерии (тот не стал отрицать этот факт). Диалог был в целом крайне далек от дебатов в классическом понимании. Оппоненты регулярно переходили на другие темы, вроде «считать ли победившую на выборах ЛДПР оппозицией» или кто виновен в принятии последнего бюджета.

Немцов Жириновского откровенно провоцировал с первых минут. Например, он упомянул, что думская комиссия расследует связи главы ЛДПР с Дудаевым и проверяет, не договаривались ли они о поставках оружия. Когда Жириновский ответил, что «эта комиссия ничего не найдет», Немцов с усмешкой ответил: «То есть, вы все спрятали уже?». Затем нижегородский губернатор, якобы полушуткой, сказал: «Вот, приехал депутат-миротворец на переговоры, и сразу начался [провальный] штурм», а также обвинял Жириновского в том, что он не пошел в больницу сам.

К середине программы ведущий попытался заострить вопрос и сфокусировать оппонентов на теме. Тогда Жириновский сформулировал свою позицию: «Уговоры тут уже не помогут. Басаев же сам хвалился, сколько он лично уничтожил россиян. Это чудовище, это бандит, он убил людей больше, чем какой-нибудь ССовец. Вопрос можно решить только штурмом».

«Это же безумная идея — штурмовать здание где находятся тысячи людей, дети, женщины, старики. Совершенно понятно, что в результате штурма Басаев останется живой, а погибнут как раз невинные люди. Что это за идеи человеконенавистнические, я понять не могу? Надо вести переговоры, и я абсолютно уверен, что можно договориться», — парировал Немцов.

close Скульптура «Жириновский плещет соком в лицо Немцову», выполненная в ростовской мастерской художественного литья, 2004 год Сергей Венявский/РИА Новости

Почему Жириновскому интересен сифилис?

Потом политики опять перешли на другие темы. Жириновский пытался доказать, что Немцов провалился как руководитель области: «Что вы сделали как губернатор? Кроме сифилиса и преступников что у вас есть еще? Дифтерия, что еще?» На этих словах Немцов достал из принесенной с собой папки журнал Playboy — и в этот момент оппонент явно завелся и занервничал, попытался не дать губернатору говорить, перечисляя его прегрешения. «Принес тут папочку! Вас вместе с Басаевым надо расстреливать, сидит тут радиофизик. В лабораторию иди физикой заниматься!»

Это было неспроста. Глава ЛДПР знал, что в том номере напечатано его интервью, где он рассказывал о своих сексуальных похождениях, а журналистка потом сообщила, как депутат в процессе разговора пытался уговорить ее заняться групповым сексом с ним и его охранниками. Тема была скандальная, и неудивительно, что Жириновский попытался ее заорать.

Наконец, когда депутату отключили микрофон, Немцов начал обличительную речь. Он заявил, что знает, почему Жириновского так интересует вопрос сифилиса: «Открываем журнал. Я понял, что у вас проблемы. 200 женщин, с которыми вы спали...»

«Это вранье», — заорал Жириновский. «Да запись есть [как вы это говорите]. Мы вас вылечим. Два укола, и вы свободны», — с ухмылкой продолжал Немцов.

Жириновский кипел. «Да это ж негодяй! Ну подонок! Я должен плеснуть ему в лицо!» — сказал он, резко схватил стакан с соком и вылил его в лицо Немцову. Встав, он, продолжая гневную тираду, кинул в губернатора стаканом (промахнулся), и попытался выхватить из рук Playboy.

На этом программа завершилась, и о заложниках больше не вспоминали. Несмотря на хамское поведение Немцова в студии и демагогию, жизнь доказала, что в чем-то он был прав. Группе переговорщиков под руководством Виктора Черномырдина удалось заключить сделку: террористы отпускают заложников и уезжают в Чечню, в обмен на что Россия заключает перемирие и ведет переговоры. Ничем хорошим они для дудаевцев по итогу не обернулись, и их мятеж был спустя несколько лет подавлен.