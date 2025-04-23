17-летний Адам Кадыров стал секретарем Совбеза Чечни. До этого он возглавлял охрану отца

Несовершеннолетний сын главы Чечни Адам Кадыров занял должность секретаря Совета безопасности республики. Официально об этом назначении власти региона не сообщали, однако имя Кадырова-младшего уже появилось на сайте и в соцсетях ведомства. До этого пост секретаря Совбеза занимал племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. На какую должность перешел он, пока неизвестно.

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров стал секретарем Совета безопасности региона. Публикация с упоминанием новой должности Кадырова-младшего появилась в Telegram-канале ведомства.

«В рамках исполнения поручения Секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова, его заместители Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов провели очередную рабочую встречу с первым заместителем начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Ризваном Залаевым», — говорится в сообщении.

На сайте Совбеза Чечни секретарем уже указан сын Кадырова. Эта должность Адама Кадырова также указана в заметке государственного информагентства «Грозный-Информ». Оно сообщает, что секретарь Совбеза поручил устранить выявленные нарушения газонаполнительных станций Чечни.

Официально власти региона не объявляли о назначении Адама Кадырова на новую должность.

До этого пост секретаря ведомства занимал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров. Он был назначен на эту должность 1 июля 2024 года, о чем Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале. Последний пост с упоминанием Хамзата Кадырова появился в соцсетях Совета безопасности республики 7 апреля. После этого две недели посты публиковались исключительно с указанием должности секретаря Совбеза Чечни, но без имени. Чем теперь займется Хамзат Кадыров, не сообщается.

Должности и награды Адама Кадырова

В конце 2023 года Адам Кадыров получил свою первую высокую должность — он был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, то есть возглавил охрану своего отца. За это Кадырова-младшего внесли в Книгу рекордов России как самого молодого начальника Службы безопасности главы субъекта России. В том же году сын Кадырова стал куратором чеченского батальона им. Шейха Мансура.

В 2024-м — куратором Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Гудермесе. В апреле 2025-го — куратором регионального МВД. В новой должности, как рассказали в ведомстве, сын главы Чечни представил руководителя оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД и наградил отличившихся сотрудников полиции.

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С 2020 года Адам Кадыров также был удостоен 16 наград. Последние три из них он получил в 2025-м. В феврале Кадыров-младший получил медаль «Почетный гость Ливии» и удостоверение члена Арабского арбитражного суда в ходе визита в Египет. В марте — нагрудный знак ОМОН «Ахмат-Грозный» и медаль Росгвардии «За боевое отличие», которой его наградил глава ведомства генерал Виктор Золотов.