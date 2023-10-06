«Почтение Рамзану». Артемий Лебедев приехал в Чечню и извинился пред Кадыровым за все

Дизайнер Артемий Лебедев во время визита в Грозный встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и в личной беседе «попросил прощения и извинился за все, что могло его задеть». По словам Лебедева, он часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения, «хотя в России это и не модно». Кто и за что еще извинялся пред Кадыровым — в материале «Газеты.Ru».

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, как после вручения диплома за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и извинился пред ним «за все». Об этом Лебедев сообщил в своем Telegram-канале.

«Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. <…> В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь»,

— пишет Лебедев.

По словам дизайнера, помощники и пресс-секретари присылают Кадырову все, на что можно обидеться, но «не присылают то, чем можно гордиться». Сам Лебедев, по его словам, всегда уважал главу Чечни и часто хвалил за принимаемые решения, «хотя в России это и не модно».

За что мог извиниться Лебедев

В ноябре 2019 года Артемий Лебедев опубликовал обращение к Кадырову после выступления главы Чечни на заседании республиканского правительства, в котором он, согласно переводу Русской службы Би-би-си, призвал «убивать, сажать и пугать» людей, которые оскорбляют чью-то честь в интернете.

В опубликованном видео Кадыров, согласно титрам Би-би-си, призвал наказывать пользователей интернета, которые могли «оскорбить чью-то честь». «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — отметил чеченский лидер.

Лебедев в своем обращении к Кадырову заявил, что силой нельзя завоевать уважение.

«Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу. <…> Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет», — подчеркнул Лебедев, добавив, что никакое достоинство не стоит того, чтобы мужчина «мог принять решение убить»,

— писал он в своем Telegram.

По его мнению, человек «не имеет права решать жизнь других». Дизайнер также отметил, что «интеллект сильнее мышц», а «силой можно завоевать только страх».

«Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста», — отмечал Лебедев.

После публикации Би-би-си выступления Кадырова с расшифровкой перевода пресс-секретарь главы республики Альви Каримов назвал материал клеветой. По его словам, «переводчик телерадиовещательной корпорации знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским». Би-би-си отвергла обвинения в клевете, утверждая о корректности перевода с чеченского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен проверять высказывания Кадырова. По его словам, он не читал оригинал стенограмм выступления Кадырова и не видел публикацию Би-би-си.

Извинительный список

Перед Кадыровым извинялись как кулуарно, так и публично, и по разным поводам – от высказываний в СМИ, направленных против главы республики или ее народа, до решений судов.

Так, одним из первых, кто извинился перед Кадыровым, стал Президент международного общественно-политического движения «Ассамблея народов Кавказа» Руслан Кутаев. В 2014 году он организовал конференцию «Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?», не согласовав мероприятие с властями республики. В связи с мероприятием его организаторов вызвал «на ковер» Кадыров. Кутаева среди них не было, однако на следующий день его задержали по подозрению в хранении наркотиков. Летом того же года его приговорили к четырем годам колонии.

В 2014 году тогда еще комик, а теперь президент Владимир Зеленский в эфире украинского телевидения пошутил про снос памятника Ленину в Харькове и снабдил ролик кадрами плачущего после молитвы Кадырова. Через несколько дней Зеленский объяснил, что не видел ролик до выхода в эфир, а режиссерская бригада просто должна была «найти известных людей, которые плачут или смеются».

«Приношу личные искренние извинения Рамзану Кадырову и всем мусульманам за неуместно использованное видео. Мы ни в коем случае не хотели задеть или обидеть кого-то»,

— заявил Зеленский.

Позже издание Страна.ua со ссылкой на украинское МВД сообщало, что Зеленский должен был встретиться в связи с инцидентом с Кадыровым, однако не поехал на встречу. Отмечалось, что после этого в Киеве загорелся автомобиль Зеленского.

В 2015 году Южно-Сахалинский городской суд признал экстремистской книгу «Мольба к Богу: ее значение и место в исламе». Кадыров за это решение назвал судью Южно-Сахалинского суда Наталью Перченко «шайтаном» и пообещал разобраться с ней и с сахалинским прокурором лично, а также подал апелляцию на признание книги экстремистской. Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в свою очередь попросил правоохранительные органы проверить ответственных за запрет книги.

В итоге Сахалинский областной суд удовлетворил все жалобы Кадырова, отменил решение городского суда и исключил книгу из списка экстремистских материалов. Публичных извинений Перченко не принесла.

В январе 2016 года Кадыров во время встречи с журналистами назвал действия внесистемной оппозиции деструктивными для страны. Он назвал оппозиционеров предателями, которые не заинтересованы в процветающей и сильной стране, их нужно судить за «подрывную деятельность». На это депутат Красноярского городского совета Константин Сенченко назвал Кадырова «позором России», напомнив, что «Чечня на 90% живет на дотации из Москвы, а Москва забирает эти деньги у нас, сибиряков». Вскоре Сенченко в соцсетях рассказал о «мужском разговоре» с «известным в России человеком», а через день в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Кадырова появилось видео с извинениями депутата.

Также слова об оппозиционерах прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова. Она назвала высказывания главы Чечни «не только бессмысленными, но и вредными». На это депутат Госдумы Шамсаил Саралиев предложил Памфиловой извиниться. Омбудсмен назвала предложение «неуместным», и не извинилась.

В декабре 2016 года главному редактору ставропольской «Комсомольской правды» Роману Лаврухину пришлось извиниться перед главой Чечни за текст с заголовком «Рамзана Кадырова разжаловали из «отличников» в хорошисты». В материале на основе ежегодного рейтинга политической выживаемости глав регионов Кадыров оказался в числе «отличников», однако газета записала его в «хорошисты». Главный редактор объяснил это ошибкой журналиста, который перепутал данные в рейтинге. Злого умысла, по его словам, не было. Лаврухин пообещал, что журналиста и редактора обяжут выплатить штраф и объявят выговор.

Точное количество людей, которые извинялись перед Кадыровым, назвать сложно — часть видео удалена из публичного доступа.