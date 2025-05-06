«Прошу, чтобы меня освободили от должности». Уйдет ли Кадыров в отставку?

Рамзан Кадыров заявил, что просит освободить его от должности главы Чечни, и выразил надежду, что его желание будет поддержано. Впоследствии он пояснил, что не может сам принять решение об отставке – сделать это имеет право только президент России. Ранее Кадыров уже несколько раз заявлял о стремлении покинуть должность, но продолжает оставаться на посту. Ждать ли отставки главы Чечни — в материале «Газеты.Ru».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о своей возможной отставке, сообщает ИА «Чечня сегодня». Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слухи о том, что он может покинуть свой пост, Кадыров сказал:

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат».

Позже, когда это заявление широко распространилось в СМИ, глава Чечни пояснил его в своем Telegram-канале. Кадыров заявил, что «многие не поняли смысл» его слов об отставке, и отметил, что такое решение он не может принимать сам.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности Главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин . Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал Кадыров.

Не в первый раз

Ранее Кадыров уже не раз заявлял, что может уйти с поста главы республики. Например, в 2016 году в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ он заявлял: «Я считаю, что руководству государства надо найти другого человека [на пост главы Чеченской республики]. Я говорю: мое время прошло. У нас преемников в команде есть очень много, есть очень хорошие специалисты».

Он отмечал, что у каждого человека есть свой предел. «Это пик. Вот это пик для Кадырова», — говорил он.

В 2022 году в своем Telegram-канале Кадыров написал, что он «долгожитель» среди действующих глав субъектов России.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — отмечал он.

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Однако в июле 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что намерен участвовать в следующих выборах руководителя республики .

«Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать», — заявил он.

Слухи о возможной отставке Кадырова появляются в СМИ относительно регулярно. Обычно их объясняли проблемами со здоровьем, однако официально это не подтверждалось.

«Это политтехнологический прием»

Российский политолог Сергей Марков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что если Кадыров уйдет в отставку, это будет связано только с состоянием его здоровья.

«Кто может его заменить? Мне кажется, что фигура номер один — это Адам Делимханов. Но, на мой взгляд, Рамзан Кадыров не сказал, что он уходит, это просто замечание было такое, полемическое что ли, гипотетическое. Он сказал, что он за свою должность не держится, вот что имелось в виду. Мне кажется, он никуда не уйдет», — сказал Марков.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев также заявил «Газете.Ru», что «на слухи обращать внимание не стоит», и напомнил, что подобные высказывания Кадырова ранее уже обсуждались в СМИ.

«Время от времени, если слухи возникают — да, глава Чеченской республики на них реагирует, в том числе и таким образом. Ну, а как ему еще реагировать? Сказать: «Нет, я ни в коем случае никуда не собираюсь»? В данном случае выигрышнее с публичной точки зрения сказать, что вот я готов, как народ скажет, как президент скажет, так и будет », — пояснил Силаев.

Политолог Сергей Маркелов отметил, что Кадыров «считается одним из самых грамотно медийно работающих политиков в РФ». Осознавая избыточное внимание к своей персоне, «он делает какие-то шаги, которые нехарактерны для политиков его уровня».

«Рамзан Ахматович любит такие тесты делать, то есть тестирует систему, тестирует Кремль, являясь сам инсайдером этой информации. Сам выступает от своего лица и сам про себя же и говорит. Поэтому, думаю, что никаких разговоров о его отставке в реальности точно не было», — отметил Маркелов в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению политолога, «это скорее политтехнологический прием, чем настоящая история».