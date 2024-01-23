«Лучше Матвеева вытурнуть»: депутат Думы извинился после критики Кадырова за слова о мусульманах

Что не понравилось Кадырову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал провокацией высказывание депутата Госдумы от фракции КПРФ («Коммунистической партии Российской Федерации») Михаила Матвеева о мусульманах и предложил его «вытурнуть».
Политик назвал таких спикеров, как Матвеев, самыми опасными врагами, поскольку они вносят раскол в «ряды патриотов», «пытаясь разделить их по вере или национальности».
«Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь. А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики призвал «компетентные органы» дать оценку высказываниям парламентария.
Два вида мигрантов
3 января на YouTube-канале блогера Павла Иванова было опубликовано видео под названием «Елки — харам, требуем запретить!», на котором Матвеев дает часовое интервью.
Во время беседы депутат прокомментировал запреты на проведение елок в некоторых школах и в целом оценил ситуацию с мигрантами в России.
Матвеев разделил весь миграционный поток на две части — людей, «понимающих, куда они едут и готовых пусть не адаптироваться, но по крайней мере приезжать с пониманием, что со своим уставом в чужой монастырь не едут» и «дикарей, которые исповедуют радикальный ислам».
Последнюю категорию он также назвал мигрантами, «которые живут в Средневековье». Именно с ними, по мнению парламентария, после завершения СВО в РФ могут начаться столкновения:
«Нам предстоит серьезнейшее столкновение в стране этих двух цивилизаций. Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны. Не дай бог, конечно, стать свидетелями этого всего».
Матвеев полагает, что власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». Он привел в пример картинки, где изображены православные храмы без крестов. Закончится все тем, что в школах страны введут обязательные перерывы для намаза (мусульманской молитвы).
Объяснения Матвеева
После критики Матвеев записал видео, в котором уточнил, что в своей речи имел в виду именно радикалов – «шайтанов», которые «в Чечне уже побеждены». Парламентарий подчеркнул, что уважает Кадырова.
«Мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет борьба, с которыми президент [России Владимир] Путин борется, Рамзан Кадыров и все нормальные люди. Мы в окопах сейчас все по одну сторону и будем поддерживать друг друга», — заявил Матвеев.
В разговоре с «Газетой.Ru» политик уточнил, что не приносил извинения лично главе Чечни после своих слов о мусульманах и напомнил, что Кадырова он «никаким образом вообще не упоминал». Как пояснил Матвеев, в его прошлогоднем интервью Павлу Иванову речь шла о нынешней ситуации с мигрантами.
«Почему это вызвало такую бурную реакцию мне, по правде говоря, непонятно. Но я могу предположить: фрагменты этого интервью вбрасывались, так скажем, различными каналами, там искажали направленность моих высказываний», — объяснил Матвеев.
Он добавил, что никогда не говорил ничего плохого о российских мусульманах:
«Речь шла о тех миллионах мигрантов, которые приезжают в нашу страну и не хотят соблюдать наши законы... Я пояснил ситуацию и пояснил, что если кто-то обиделся, то мне не трудно извиниться, если человек принял это на свой счет. Но это совершенно не значит, что я отказываюсь от своей позиции в отношении этого миграционного потока, который представляет угрозу национальной безопасности. Надеюсь, что сказанное мною там понятно».
Матвеев не раз выступал в разными инициативами. Так, в августе 2023 года он предложил отбирать приобретенное гражданство за уклонение от призыва, мобилизации и постановки на воинский учет. В сентябре внес на рассмотрение Госдумы идею о запрете на использование оружия в течение 10 лет после получения гражданства России. В декабре депутат подготовил проект об уточнении понятия «соотечественник», в том числе для евреев и таджиков.