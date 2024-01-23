«Лучше Матвеева вытурнуть»: депутат Думы извинился после критики Кадырова за слова о мусульманах Депутат Матвеев извинился после призыва Кадырова его «вытурнуть»

Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Матвеева из-за его «провокационных» слов про мусульман. Парламентарий в интервью разделил мигрантов на виды и заявил, что, когда российские военные вернутся из зоны СВО, начнутся их столкновения с «теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами» в РФ. После критики Кадырова Матвеев извинился, но не взял свои слова обратно.

Что не понравилось Кадырову

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал провокацией высказывание депутата Госдумы от фракции КПРФ («Коммунистической партии Российской Федерации») Михаила Матвеева о мусульманах и предложил его «вытурнуть».

Политик назвал таких спикеров, как Матвеев, самыми опасными врагами, поскольку они вносят раскол в «ряды патриотов», «пытаясь разделить их по вере или национальности».

«Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. Там у них единое братство, честные мысли о судьбе, трезвые взгляды на жизнь. А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики призвал «компетентные органы» дать оценку высказываниям парламентария.

Два вида мигрантов

3 января на YouTube-канале блогера Павла Иванова было опубликовано видео под названием «Елки — харам, требуем запретить!», на котором Матвеев дает часовое интервью.

Во время беседы депутат прокомментировал запреты на проведение елок в некоторых школах и в целом оценил ситуацию с мигрантами в России.

Матвеев разделил весь миграционный поток на две части — людей, «понимающих, куда они едут и готовых пусть не адаптироваться, но по крайней мере приезжать с пониманием, что со своим уставом в чужой монастырь не едут» и «дикарей, которые исповедуют радикальный ислам».

Последнюю категорию он также назвал мигрантами, «которые живут в Средневековье». Именно с ними, по мнению парламентария, после завершения СВО в РФ могут начаться столкновения:

«Нам предстоит серьезнейшее столкновение в стране этих двух цивилизаций. Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны. Не дай бог, конечно, стать свидетелями этого всего».

Матвеев полагает, что власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». Он привел в пример картинки, где изображены православные храмы без крестов. Закончится все тем, что в школах страны введут обязательные перерывы для намаза (мусульманской молитвы).

Объяснения Матвеева

После критики Матвеев записал видео, в котором уточнил, что в своей речи имел в виду именно радикалов – «шайтанов», которые «в Чечне уже побеждены». Парламентарий подчеркнул, что уважает Кадырова.

«Мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет борьба, с которыми президент [России Владимир] Путин борется, Рамзан Кадыров и все нормальные люди. Мы в окопах сейчас все по одну сторону и будем поддерживать друг друга», — заявил Матвеев.

В разговоре с «Газетой.Ru» политик уточнил, что не приносил извинения лично главе Чечни после своих слов о мусульманах и напомнил, что Кадырова он «никаким образом вообще не упоминал». Как пояснил Матвеев, в его прошлогоднем интервью Павлу Иванову речь шла о нынешней ситуации с мигрантами.

«Почему это вызвало такую бурную реакцию мне, по правде говоря, непонятно. Но я могу предположить: фрагменты этого интервью вбрасывались, так скажем, различными каналами, там искажали направленность моих высказываний», — объяснил Матвеев.

Он добавил, что никогда не говорил ничего плохого о российских мусульманах:

«Речь шла о тех миллионах мигрантов, которые приезжают в нашу страну и не хотят соблюдать наши законы... Я пояснил ситуацию и пояснил, что если кто-то обиделся, то мне не трудно извиниться, если человек принял это на свой счет. Но это совершенно не значит, что я отказываюсь от своей позиции в отношении этого миграционного потока, который представляет угрозу национальной безопасности. Надеюсь, что сказанное мною там понятно».

Матвеев не раз выступал в разными инициативами. Так, в августе 2023 года он предложил отбирать приобретенное гражданство за уклонение от призыва, мобилизации и постановки на воинский учет. В сентябре внес на рассмотрение Госдумы идею о запрете на использование оружия в течение 10 лет после получения гражданства России. В декабре депутат подготовил проект об уточнении понятия «соотечественник», в том числе для евреев и таджиков.