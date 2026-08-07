«Польша помогает там, где бьют москаля». Навроцкий заявил о выгоде от конфликта на Украине

Польша будет помогать Украине, потому что она «бьет москаля», но не потерпит «флаги бандеровцев», заявил президент страны Кароль Навроцкий на митинге сторонников партии «Право и справедливость».
«Они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Таков стратегический интерес Польши», — приводит его слова «РБК-Украина».
Вместе с тем для Варшавы принципиально важно, чтобы Украина уважала ее историческую память. «Стратегическим интересом Польши также является то, чтобы в Варшаве и Польше не развевались бандеровские флаги», — сказал он.
Навроцкий заверил, что Польша продолжит оказывать помощь Украине. Однако такие решения будет приниматься с учетом потребностей самих поляков.
«Мы будем помогать Украине, но всегда говоря: прежде всего Польша, прежде всего поляки, не отправляя бездумно очередные флоты и все остальное без глубоких раздумий, без анализа, по телефонным звонкам и улыбкам», — высказал он свою позицию.
Кроме того, Навроцкий впервые признал, что Польша получает выгоду от военного конфликта между Украиной и Россией.
«В наших интересах, чтобы украинцы воевали как можно дольше и эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы, и все нужно анализировать и подходить к этому с достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием», — резюмировал польский президент.
«Польский стыд»
Навроцкий вновь «пошел вразнос», отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание, что польский лидер регулярно использует «язык ненависти»
«Типичный пример — употребление уничижительного слова «москаль» для обозначения русских. Для польской элиты это стало нормой», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что Навроцкий ранее возглавлял Музей Второй мировой войны в Гданьске. И там у него произошла «паническая реакция» на исполнение в учреждении советской песни «Темная ночь». Навроцкий выгнал музыкантов из музея.
«Клиническая русофобия, очевидно, влияет на когнитивные способности. Гданьский музейщик забыл, что Россия и Польша имеют непосредственную границу. Украины и украинцев между нами нет. Раньше это была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которого усилиями навроцких и сикорских ничего не осталось», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД России назвал очередной «выпад» варшавского руководства результатом «исторических комплексов и бессильной злобы от осознания, что современная Польша в ее нынешних границах — заслуга ненавистных им «советов» и лично товарища Сталина».
«Вот примерно так и выглядит польский стыд», — добавила она.
Заявление Навроцкого о выгоде украинского конфликта демонстрирует циничный политический прагматизм, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«Это высказывание отражает подход Польши к конфликту в Украине, и подход этот в значительной степени основан на национальных интересах. Польша стремится использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».
Парламентарий обратил внимание, что вопреки финансовым потерям Польши и растущему социальному недовольству из-за наплыва украинских беженцев, Навроцкий открыто указывает на геополитические плюсы затяжного противостояния — приграничный конфликт истощает ресурсы воюющих сторон, однако позволяет внешним игрокам контролировать ситуацию в Восточной Европе без прямого участия своих войск.
«Что касается других стран, то рост затрат на поддержку Украины может побудить их пересмотреть свои приоритеты, особенно на фоне изменяющейся экономической ситуации в мире. Однако на данный момент об этом речи не идет», — добавил Белик.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в свою очередь связал высказывания Навроцкого с позицией глобалистов.
«Глобалистам вероятно выгодно, чтобы славяне подзакончились, а у заместивших их мигрантов было проще забрать ресурсы. Поляки тоже, кстати, славяне», — сказал он «Газете.Ru».
Уровень польской поддержки Украины
В начале лета отношения Польши и Украины резко обострились из-за присвоения украинским президентом Владимиром Зеленским одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА» (организация запрещена в России), устроивших Волынскую резню. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
По мнению замглавы МИД РФ Дмитрия Любинского, противоречия Польши и Украины из-за увековечения памяти нацистов не изменят позицию Варшавы по оказанию военной помощи Киеву.
«Думаю, что в отношении Польши к предоставлению военной помощи Украине принципиально мало что может измениться. Польская территория остается главным «хабом» и транзитным каналом поставок Киеву военной техники и снаряжения», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Однако один прецендент все же произошел. После скандального решения Зеленского Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку не получила от Киева технологий производства и борьбы с БПЛА.
В июле министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша с февраля 2022 года передала Украине оружие и военную технику на сумму 16,4 млрд злотых (около $4,5 млрд). Киев получил, в частности, танки Т-72, PT-91 и Leopard, самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24, снаряды для зенитно-ракетных комплексов Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, беспилотники и многое другое.
Тогда же премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет поддерживать Украину «не только из соображений порядочности и солидарности», но прежде всего из-за своей безопасности и национальных интересов.
«Мы хотим, как и раньше, рационально оценивать, что нам выгодно, а что нет в отношениях с Украиной. Мы не наивны», — цитирует его NV.ua.