Навроцкий заявил, что не потерпит «флаги бандеровцев» в Польше

Польша продолжит поддерживать Украину, поскольку она «бьет москаля», заявил президент страны Кароль Навроцкий. Однако Варшава не потерпит бандеровских флагов, предупредил он. Кроме того, Навроцкий впервые признал, что конфликт между Киевом и Москвой — в интересах Польши. В МИД РФ заявление польского лидера назвали «клинической русофобией», которая «влияет на когнитивные способности». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Польша будет помогать Украине, потому что она «бьет москаля», но не потерпит «флаги бандеровцев», заявил президент страны Кароль Навроцкий на митинге сторонников партии «Право и справедливость».

«Они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, там Польша помогает, даже если она не принимает непосредственного участия в этой войне. Таков стратегический интерес Польши», — приводит его слова «РБК-Украина».

Вместе с тем для Варшавы принципиально важно, чтобы Украина уважала ее историческую память. «Стратегическим интересом Польши также является то, чтобы в Варшаве и Польше не развевались бандеровские флаги», — сказал он.

Навроцкий заверил, что Польша продолжит оказывать помощь Украине. Однако такие решения будет приниматься с учетом потребностей самих поляков.

«Мы будем помогать Украине, но всегда говоря: прежде всего Польша, прежде всего поляки, не отправляя бездумно очередные флоты и все остальное без глубоких раздумий, без анализа, по телефонным звонкам и улыбкам», — высказал он свою позицию.

Кроме того, Навроцкий впервые признал, что Польша получает выгоду от военного конфликта между Украиной и Россией.

«В наших интересах, чтобы украинцы воевали как можно дольше и эффективнее. Мы с ними, но здесь Польша, здесь наши интересы, и все нужно анализировать и подходить к этому с достоинством, партнерской открытостью и союзническим пониманием», — резюмировал польский президент.

Читайте также Опрос показал отношение поляков к украинцам 20 июня 2026, 13:36

«Польский стыд»

Навроцкий вновь «пошел вразнос», отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание, что польский лидер регулярно использует «язык ненависти»

«Типичный пример — употребление уничижительного слова «москаль» для обозначения русских. Для польской элиты это стало нормой », — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что Навроцкий ранее возглавлял Музей Второй мировой войны в Гданьске. И там у него произошла «паническая реакция» на исполнение в учреждении советской песни «Темная ночь». Навроцкий выгнал музыкантов из музея.

«Клиническая русофобия, очевидно, влияет на когнитивные способности. Гданьский музейщик забыл, что Россия и Польша имеют непосредственную границу. Украины и украинцев между нами нет. Раньше это была граница взаимовыгодного сотрудничества, от которого усилиями навроцких и сикорских ничего не осталось», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД России назвал очередной «выпад» варшавского руководства результатом «исторических комплексов и бессильной злобы от осознания, что современная Польша в ее нынешних границах — заслуга ненавистных им «советов» и лично товарища Сталина».

«Вот примерно так и выглядит польский стыд», — добавила она.

Читайте также В Кремле прокомментировали русофобство в Польше 18 ноября 2025, 17:14

Заявление Навроцкого о выгоде украинского конфликта демонстрирует циничный политический прагматизм , уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Это высказывание отражает подход Польши к конфликту в Украине, и подход этот в значительной степени основан на национальных интересах. Польша стремится использовать сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций», — поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Парламентарий обратил внимание, что вопреки финансовым потерям Польши и растущему социальному недовольству из-за наплыва украинских беженцев, Навроцкий открыто указывает на геополитические плюсы затяжного противостояния — приграничный конфликт истощает ресурсы воюющих сторон, однако позволяет внешним игрокам контролировать ситуацию в Восточной Европе без прямого участия своих войск.

«Что касается других стран, то рост затрат на поддержку Украины может побудить их пересмотреть свои приоритеты, особенно на фоне изменяющейся экономической ситуации в мире. Однако на данный момент об этом речи не идет», — добавил Белик.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в свою очередь связал высказывания Навроцкого с позицией глобалистов.

« Глобалистам вероятно выгодно, чтобы славяне подзакончились, а у заместивших их мигрантов было проще забрать ресурсы. Поляки тоже, кстати, славяне», — сказал он «Газете.Ru».

Читайте также На Западе заявили о подрыве солидарности Польши и Украины 15 июля 2026, 17:41

Уровень польской поддержки Украины

В начале лета отношения Польши и Украины резко обострились из-за присвоения украинским президентом Владимиром Зеленским одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА» (организация запрещена в России), устроивших Волынскую резню. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

По мнению замглавы МИД РФ Дмитрия Любинского, противоречия Польши и Украины из-за увековечения памяти нацистов не изменят позицию Варшавы по оказанию военной помощи Киеву.

«Думаю, что в отношении Польши к предоставлению военной помощи Украине принципиально мало что может измениться. Польская территория остается главным «хабом» и транзитным каналом поставок Киеву военной техники и снаряжения», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Однако один прецендент все же произошел. После скандального решения Зеленского Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку не получила от Киева технологий производства и борьбы с БПЛА.

Читайте также В Польше призвали немедленно прекратить финансовую помощь Украине 29 июня 2026, 11:13

В июле министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша с февраля 2022 года передала Украине оружие и военную технику на сумму 16,4 млрд злотых (около $4,5 млрд). Киев получил, в частности, танки Т-72, PT-91 и Leopard, самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24, снаряды для зенитно-ракетных комплексов Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, беспилотники и многое другое.

Тогда же премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет поддерживать Украину «не только из соображений порядочности и солидарности», но прежде всего из-за своей безопасности и национальных интересов.

«Мы хотим, как и раньше, рационально оценивать, что нам выгодно, а что нет в отношениях с Украиной. Мы не наивны», — цитирует его NV.ua.