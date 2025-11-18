На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали русофобство в Польше

Песков: русофобство в Польше «цветет пышным цветом»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Польше русофобство «цветет пышным цветом». Об этом он рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«В Польше, <...>, все пытаются бежать впереди паровоза европейского в этом плане. И русофобство, конечно, там цветет пышным цветом», — отметил Песков.

Он добавил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях как прямой, так и гибридной войны.

18 ноября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железнодорожных линиях, ведущих на Украину. Чиновник при этом не привел никаких доказательств. Он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только тогда, когда исполнителей поймают.

Позже глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что обвинения России в подрыве железнодорожных путей в Польше не имеют под собой оснований, доказательств у польской разведки нет.

Ранее генсек НАТО предложил дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше.

