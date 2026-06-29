Польша должна немедленно прекратить финансовую помощь Украине. Об этом заявил вице-спикер парламента от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак, чьи слова приводит TVP Info.

Он считает, что следует немедленно остановить «безусловную финансовую помощь» Украине. Польша переводит деньги в Евросоюз, а Евросоюз отправляет их в Киев, указал политик. В итоге граждане республики остаются с «долгами, которые нам придется выплачивать десятилетиями», подчеркнул вице-спикер парламента.

«Возможно, в США что-то продумали, чего мы в Польше не учли. В любом случае, я считаю, что эту помощь следует немедленно прекратить», — заявил Босак.

Отношения Варшавы и Киева обострились, когда президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Навроцкий пошел на такой шаг из-за присвоения бригаде ВСУ имени пособников нацистов, устроивших Волынскую резню.

В правительстве Польши заявили, что от этого решения президента «выиграет только Москва». На Украине раскритиковали этот шаг, в знак солидарности с Зеленским дипломаты, глава офиса лидера и экс-президенты страны Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко отказались от своих польских наград. Украинский коллега вернул Навроцкому свой орден по почте.

Ранее Сикорский захотел решить спор между Польшей и Украиной, чтобы сосредоточиться на России.