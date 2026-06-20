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Политика

Опрос показал отношение поляков к украинцам

CBOS: 43 процента поляков негативно относятся к украинцам
Shutterstock

43% поляков негативно относятся к украинцам, и за последние три года этот показатель только рос. Об этом говорится в результатах исследования польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

29% опрошенных поляков отметили, что хорошо относятся к украинцам, еще 25% нейтрально воспринимают граждан Украины. 43% респондентов заявили о своей неприязни к жителям соседней страны.

Кроме украинцев, отношение поляков ухудшается к американцам и англичанам, сказано в результатах исследования. Наибольшая неприязнь поляков направлена к русским (74%), белорусам и цыганам (по 46%).

В мае посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что отношение поляков к украинским беженцам в последнее время стало хуже.

19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев из Польши.

19 июня Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что в мае президент Украины присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России).

Ранее в Раде возмутились лишением Зеленского польского ордена.

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