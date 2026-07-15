На Западе заявили о подрыве солидарности Польши и Украины

После четырех лет конфликта на Украине от единства и солидарности Варшавы и Киева против России остались только воспоминания, пишет британская газета The Guardian.

По словам авторов статьи, до недавнего времени страны пытались избежать конфликта, несмотря на разногласия, но ситуация изменилась.

«Сегодня две страны вовлечены в острый исторический спор, сопровождающийся гневной риторикой и взаимными обвинениями, а Польша угрожает заблокировать вступление Украины в Евросоюз», — говорится в публикации.

Конфликт между Польшей и Украиной обострился из-за решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина вступит в Евросоюз только тогда, когда обе стороны будут к этому готовы. Он поприветствовал, что страна стала не просто кандидатом в членство ЕС, а кандидатом, который ведет переговоры. Такой сценарий дает Брюсселю и Киеву конечную цель, отметил министр.

Ранее президент Польши выступил за запрет флага ОУН (организация запрещена в России)-УПА.