Пашинян сравнил Армению с птицей, которая бьется о стекло

Пашинян придумал притчу о том, как Армения изменит ход истории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с помощью притчи о птичке объяснил, как Армения может изменить ход истории. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как маленьякая птичка пытается вылететь из комнаты, но бьется об оконное стекло.

«Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство», — озвучил он видео.

Вместе с тем он обратил внимание, что окно закрыта, поэтому выбраться этим путем не получится, однако рядом есть открытая дверь. По словам премьера, «это то, что нужно знать о нашей истории».

Таким образом из видео Пашиняна следует, что Армении также необходимо пересматривать привычные подходы и искать новые способы достижения своих целей.

В начале июля Пашинян сообщил, что проект новой конституции Армении будет опубликован до конца года, но конретных сроков он называть не стал.

Ранее Пашинян признал наличие проблем у Армении с ЕАЭС.