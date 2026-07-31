Армения хочет заставить Россию платить за железные дороги. Что об этом думают в Москве?

Глава РЖД Белозеров ответил на слова Пашиняна о возможных претензиях по ЮКЖД

Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать с России плату за использование своих железных дорог. А если не получится решить вопрос в «дружественной атмосфере», Армения обратится в арбитраж, пригрозил он. В РЖД и Минэкономразвития предупредили, что в этом случае потребуют компенсацию за свои инвестиции в армянскую ж/д-инфраструктуру. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Армения может потребовать с России плату за использование своих железных дорог и обратиться в арбитраж по этому вопросу, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Армянская ж/д-инфраструктура с 2008 года находится в концессии (форма партнерства, при которой государство передает частному инвестору право на создание, реконструкцию и эксплуатацию объектов государственной собственности. — «Газета.Ru») у дочернего предприятия РЖД — «Южно-кавказской железной дороги» (ЮКЖД).

«Есть в Армении вещи, которые 30 лет были бесплатно, но может выясниться, что Армения за это будет требовать <…> Скажет, либо платите, либо...» — заявил Пашинян (цитата по ТАСС), не пояснив, что имеет в виду.

По его словам, Ереван должен иметь возможность использовать армянскую железнодорожную систему «так, как считает целесообразным» . При этом Пашинян подчеркнул: решить проблему хотелось бы «в дружественной атмосфере».

«Это наша собственность, и иного пути нет. Мы хотим решить этот вопрос в дружественной атмосфере, но могут возникнуть ситуации, когда мы пойдем на де-юре решения. Если возникнет несогласие, пойдем в арбитраже обсудим», — отметил он.

При этом политик обратил внимание, что у Еревана «есть все инструменты для решения вопроса без арбитража».

«Мы терпеливо продолжим разговор [с российской стороной], мы не будем закрываться <...> У нас нет нужды обращаться в арбитраж, поскольку у нас есть все инструменты для решения вопроса без арбитража. Почему мы должны обращаться в арбитраж?» — сказал он журналистам.

В то же время Пашинян уточнил, что не обсуждал вопрос о концессии во время телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным 27 июля.

По словам армянского премьера, сейчас Ереван находится в поисках «альтернативы» отношениям с Москвой как в экономической, так и в политической сферах . Он обратил внимание, что Армения заключила соглашения о стратегическом взаимодействии с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Нидерландами, Китаем и другими странами. Москва при этом ожидает от Еревана «эксклюзивности в отношениях», утверждает Пашинян.

«Мы не принимаем этот подход. Мы говорим, что отношения не эксклюзивны, но они должны быть», — добавил Пашинян.

Еще в феврале Ереван предложил Москве продать ее концессию на железные дороги Армении третьей стране, дружественной обоим государствам. В качестве возможных партнеров Пашинян выделил Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан. В апреле он заверил, что передача концессии не будет обсуждаться втайне от России.

Договор между «Российскими железными дорогами» (РЖД) и Арменией о концессионном управлении железнодорожной инфраструктурой в стране был подписан в 2008 году. Срок действия соглашения составляет 30 лет с возможностью продления еще на десятилетие.

Безосновательное требование

Руководство РЖД выразило «удивление и недоумение» в связи с заявлением Пашиняна.

«С удивлением и недоумением из прессы узнали о заявлении армянской стороны касательно требований к российской стороне о возможном взимании платежа за аренду железных дорог Армении», — отреагировал глава холдинга Олег Белозеров в беседе с ТАСС.

По его словам, РЖД планируют строго следовать действующему концессионному соглашению с Арменией, однако потребуют полного возврата вложенных средств, если Ереван решит разорвать или пересмотреть договор .

«Со своей стороны намерены твердо его [договора] придерживаться, и если армянская сторона рассматривает возможность его прекращения или изменения его условий, мы вправе ожидать возврата вложенных инвестиций», — сказал Белозеров.

Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что Москва может потребовать компенсации.

«Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб — у нас будут основания требовать его компенсации», — подчеркнул он.

Глава Минэкономразвития обратил внимание, что ЮКЖД — не «бесплатный» актив российской компании, а предприятие, в которое вложено более 30 млрд рублей . По его словам, в рамках выполнения контрактных обязательств закупается современный подвижной состав и ведется модернизация всей инфраструктуры.

«Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении — безосновательна», — добавил Решетников.

Белозеров уточнил, что с 2008 по 2025 год инвестиции из средств РЖД и прибыли самой ЮКЖД составили 146 млрд драм (около $396,3 млн). Также в 2021-м Армения получила 27 новых вагонов производства АО «Трансмашхолдин», а в течение нескольких лет республике передали четыре новых электропоезда ЭП2Д.

Кроме того, Москва профинансировала устранение последствий разрушительного разлива реки Дебед в 2024 году, напомнил Белозеров. Благодаря этому железнодорожное движение было открыто спустя 17 дней.

Концессия дала Армении современную железную дорогу, освободив бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание, добавил глава РЖД.

Газовое «субсидирование»

Отдельно Решетников прокомментировал заявление Пашиняна о том, что Армения ищет альтернативы отношениям с Россией. Министр подчеркнул, что РФ сможет без каких-либо трудностей заместить импорт из Армении.

«Для нас не составит труда заместить армянские поставки», — заверил он.

В то же время значение этих поставок «нельзя назвать существенным», рассказал Решетников. По его словам, в совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%.

Глава Минэкономразвития отметил, что Евразийский эконмический союз (ЕАЭС) — не только основной рынок сбыта, но и главный поставщик основных видов ресурсов для армянской экономики. В связи с этим Ереван не сможет рассчитывать на сопоставимые цены на газ за пределами ЕАЭС, заметил он.

«В рамках Общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене $177,5 за 1 тыс. куб. м. А если сравнить цену с актуальными «европейскими» ценами на газ, превышающими сегодня $600 за 1 тыс. куб. м — иначе чем субсидированием это назвать нельзя . Эта сумма составляет около $1 млрд в год», — сказал Решетников.

Министр выразил сомнение, что кто-нибудь за пределами ЕАЭС сможет предложить Армении такие условия.