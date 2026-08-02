Пашинян вновь стал премьером Армении. Парламент республики начал работу со скандала

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна премьер-министром страны после формирования нового состава парламента. Одновременно правящая партия выдвинула кандидатов на ключевые посты в Национальном собрании, а первое заседание парламента нового созыва сопровождалось скандалом: впервые в истории на него не пригласили католикоса всех армян, что вызвало возмущение со стороны оппозиционных депутатов.

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Никола Пашиняна премьер-министром республики, указ был опубликован на официальном сайте главы государства.

«В соответствии с частью 1 статьи 149 Конституции Никол Пашинян назначается премьер-министром», — говорится в документе.

Ранее Пашинян объявил об отставке правительства, которую принял президент. Эта процедура носит формальный характер и предусмотрена конституцией Армении: до формирования нового кабинета министры продолжат исполнять свои обязанности .

Кого выдвинули партии?

Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Рубена Рубиняна на пост председателя Национального собрания, заявила глава фракции Арусяк Манавазян.

«Фракция «Гражданский договор» предлагает на пост председателя Национального собрания кандидатуру Рубена Рубиняна», — приводит ее слова РИА Новости.

Рубинян ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Армении, избирался депутатом парламента двух созывов и работал вице-спикером Национального собрания. Он также представляет армянскую сторону на переговорах с Турцией по нормализации двусторонних отношений. Его отец Карапет Рубинян был заместителем председателя парламента в 1995–1998 годах.

Фракция «Сильная Армения», в свою очередь, предложила назначить юриста Арама Вардеваняна вице-спикером парламента.

«У него есть необходимый опыт и высокий профессионализм. Он один из лучших специалистов, и это важное качество для работы в законодательном органе», — цитирует Sputnik Армения слова главы фракции Нарека Карапетяна.

Ранее стало известно, что Карапетян возглавил фракцию «Сильная Армения», а пост ее секретаря занял Тигран Абрамян.

Первое заседание

Первое заседание нового созыва парламента Армении началось со скандала из-за отсутствия католикоса всех армян, которого впервые не пригласили на мероприятие . Об этом сообщили армянские СМИ.

«Где католикос?» — спросил один из представителей оппозиции во время заседания, трансляция которого велась на сайте Национального собрания.

Присутствовавший в зале депутат Князь Гасанов призвал оппозиционеров не мешать работе парламента. После этого депутаты продолжили заседание и принесли присягу, необходимую для вступления в полномочия.

Спорные выборы

На выборах в июне партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,74% голосов и получила 64 депутатских мандата. Партия «Сильная Армения» заручилась поддержкой 23,27% избирателей и заняла 29 мест, а блок «Армения» получил 9,92% голосов и 12 мандатов.

После объявления результатов оппозиционные силы, включая «Сильную Армению» и блок «Армения», сообщили о многочисленных нарушениях, применении административного ресурса и давлении на кандидатов. Они отказались признавать итоги выборов и обратились в Конституционный суд с требованием их отменить . О возможном давлении на оппозицию также говорилось в предварительном докладе наблюдательной миссии ОБСЕ.

После голосования лидер «Сильной Армении» Карапетян заявил о задержании более 100 сторонников партии.

В МИД России, в свою очередь, также указали на грубые нарушения демократических процедур при организации выборов в Армении.

«Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников. Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что правительство Пашиняна допустило грубые нарушения проведения выборов и оказывало давление на силы и политиков, которые выступали за развитие связей с Россией.