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Политика

Пашинян предсказал условия «начала конца» ЕАЭС

Armenpress: Пашинян предсказал крах ЕАЭС из-за неработоспособности
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Начало конца Евразийского экономического союза настанет, если не будет решен вопрос экспортных ограничений. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с журналистами, передает Armenpress.

Глава армянского правительства подчеркнул, что Ереван обладает законным правом на самостоятельные поиски альтернативных путей экономического развития. По его словам, в данном случае проблема заключается не в его стране, а в самой организации, которую он охарактеризовал как неработоспособную.

«Если этот вопрос не будет решен в ближайшее время, я предсказываю, что это станет началом конца ЕАЭС», — спрогнозировал Пашинян.

Это заявление прозвучало через два дня после телефонного разговора Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они обсуждали будущее Армении с точки зрения внешнеполитических аспектов и двусторонние торговые отношения. Впоследствии председатель армянского правительства рассказал, что российский лидер так и не поздравил его с победой на июньских парламентских выборах.

Пашинян также заявил в разговоре с Путиным, что допускает проведение в Армении референдума по вопросу о вступлении страны в Евросоюз, и просил снять ограничения на ввоз армянских товаров в Россию.

Ранее в Армении ответили на вопрос о замене российского газа иранским.

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