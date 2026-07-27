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Политика

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин и Пашинян обсудили по телефону проблемы в экономических отношениях
Алексей Никольский/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Собеседники затронули, в частности, проблемы, возникшие в экономических отношениях.

«Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат армяно-российским договорно-правовым рамкам и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и попросил принять меры для урегулирования этих проблем», — отмечается в публикации.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупредили Армению, что не получится одновременно находиться в составе ЕАЭС и быть членом Евросоюза.

В Армении отвергли претензии Россельхознадзора к местной молочной продукции. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов заявил, что проверки не выявили нарушений. Российское ведомство ограничило с 27 июля ввоз и транзит всей молочной продукции из республики, отметив, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей. Тем временем в Армении идут протесты аграриев, которые уже несут многомиллионные потери. Что говорят эксперты о причинах кризиса и как на ситуацию реагирует Евросоюз — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков предупредил о том, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.

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