Минобороны раскрыло цели массированного удара по Киеву. ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты

Последствия удара ВС РФ по логистическому центру «Новая почта» в Киеве, 5 августа 2026 года

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике ВСУ за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные нанесли массированный комбинированный удар по ключевым узлам снабжения ВСУ в Киеве. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Для атаки командование применило высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Главными целями операции стали крупные транспортно-логистические и распределительные комплексы в самом Киеве и на территории Киевской области.

В черте украинской столицы российские ракеты поразили логистический центр «МЛП-Чайка» , который, по данным Минобороны РФ, противник использовал как базу хранения и распределения компонентов для беспилотников среднего и дальнего действия.

Также российские силы нанесли критические повреждения крупнейшим автоматизированным сортировочным узлам — инновационному терминалу «Новой почты» и складскому комплексу «Эпицентр Киева» . По данным российского оборонного ведомства, украинские военные скрытно использовали эти объекты гражданской инфраструктуры для обработки, складирования и транспортировки продукции двойного назначения, деталей для сборки БПЛА, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Еще один удар пришелся по транспортно-логистическому центру «Транс-логистик» , где, по данным Минобороны РФ, структуры ВСУ не только распределяли материально-технические средства для нужд армии, но и развернули производство беспилотных аппаратов различных типов.

В Киевской области российская авиация и ракетные войска ликвидировали три важных распределительных хаба в Броварах. В частности, ракеты уничтожили «Терминал Бровары» и распределительный узел международной компании «Рабен Украина». На этих площадках, как утверждает российское военное ведомство, противник аккумулировал комплектующие для дронов различного назначения, включая детали иностранного производства.

Также под Броварами российские силы уничтожили крупный сортировочный филиал «Новой почты» , который, по данным Минобороны РФ, украинские военные переоборудовали под хранилище беспилотников самолетного типа и расходных материалов к ним.

Помимо разгрома тыловой инфраструктуры столичного региона, военное ведомство отчиталось об успешных действиях на южном направлении. В акватории Черного моря, южнее Одессы, российские силы поразили три сухогрузных судна, которые, по данным Минобороны РФ, доставляли вооружение, технику и военное имущество для нужд ВСУ.

Что говорят на Украине

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 августа украинская система ПВО не смогла перехватить ни одну российскую баллистическую или гиперзвуковую ракету.

Военные блогеры в украинских соцсетях подтверждают масштабное разрушение логистической инфраструктуры в Киеве и пригороде. По их данным, ночные удары полностью уничтожили отделение «Новой Почты» на Оболони, один склад маркетплейса «Розетка» в Броварах и один складской комплекс «Эпицентра» на ДВРЗ. Также был уничтожен склад «Эпицентра» в Калиновке и складские помещения неподалеку от Борщаговки. Атака вывела из строя заводы и логистические хабы на правом берегу столицы.

Киевская городская администрация сообщила, что в Голосеевском районе Киева из-за прилета ракеты произошла утечка аммиака . Взрыв повредил технологическую емкость, где хранилось около 300 литров вещества, что вызвало разгерметизацию резервуара.

Украине не хватает ракет Patriot

Ранее Владимир Зеленский не раз заявлял, что украинская армия испытывает дефицит ракет-перехватчиков Patriot , из-за чего ПВО не может отражать атаки баллистических и гиперзвуковых ракет. Президент Украины также называл «абсурдной» ситуацию, при которой западная оборонная промышленность не способна обеспечить необходимый объем производства, и требовал предоставить Киеву американскую лицензию на выпуск перехватчиков внутри страны.

Однако президент США Дональд Трамп фактически отказался от своего обещания разрешить Украине лицензионное производство американских ракет~. Выступая на заседании кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, он заявил, что Вашингтон «не соглашался» на передачу подобных технологий и пока лишь обсуждает этот вопрос.

Американский лидер назвал передачу ключевых военных разработок «сложной мерой», поскольку в будущем эти технологии могут быть использованы против самих Соединенных Штатов. При этом Трамп подчеркнул, что США планируют расширять производство ракет Patriot и Tomahawk, однако новые мощности Белый дом намерен размещать исключительно на американской территории.