Карта бункеров Зеленского появилась в открытом доступе

В открытом доступе появилась подробная карта бункеров для укрытия президента Украины Владимира Зеленского. На карте указаны шесть крупных бункеров, отмечает aif.ru.

Как сообщает издание, центральный бункер — ЧЗ-417 — находился под офисом Зеленского на улице Банковая. Он был спроектирован еще в сталинскую эпоху институтом «Метропроект». Его глубина достигает 93 метров и находится примерно на уровне красной ветки метро. Бункер состоит из двух блоков, соединенных туннелями.

Его Зеленский показывал в феврале 2026 года в Telegram к годовщине СВО.​ Еще один бункер в Киеве располагается под бывшим заводом «Арсенал».

Есть также бункер во Львове. Он находится на объекте «Абрикос». Это советский подземный узел связи Прикарпатского ВО, состоящий из более чем 50 комнат.

Еще три бункера расположены в Ивано-Франковской области, в Виннице и в Закарпатье.

Ранее Мирошник назвал рассказ Зеленского о жизни в бункере пиар-ходом.