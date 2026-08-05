Выборы в Госдуму — 2026: дата, участники, новые правила и прогнозы

Когда и как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году, какие партии будут участвовать и как проголосовать

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдут выборы в 2026 году

В сентябре 2026 года заканчивается конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Выборы Думы IX созыва пройдут 20 сентября — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Голосование, по решению Центризбиркома, продлится три дня — с 18 по 20 сентября. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат не только удобен для избирателей, но и является важным элементом безопасности.

Александр Патрин/РИА Новости

Как устроены выборы — 2026

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы. Весь предстоящий электоральный цикл потребует беспрецедентного внимания к организации процесса — от логистики на избирательных участках до обеспечения легитимности при растущих внешних и внутренних вызовах.

Избирательная система осталась прежней — смешанной (параллельной): избираются 450 парламентариев.

* 225 депутатов избираются по партийным спискам;

* 225 — по одномандатным округам.

Одномандатная нарезка в 2026 году новая:

* 225 округов утверждены с учетом новых субъектов Федерации;

* в ДНР создано три округа, в ЛНР — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному;

* общее количество депутатов остается неизменным — 450.

Помимо депутатского корпуса, в эти же дни состоятся выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Еще в трех субъектах РФ: Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии, решения о новых руководителях будут приниматься законодательными органами по представлению президента.

Читайте также Путин выразил уверенность в победе патриотов на выборах в Госдуму 21 апреля 2026, 20:14

Какие партии примут участие в выборах в 2026 году

Всего в России зарегистрировано 20 партий, но только 11 из них получили «парламентскую льготу», то есть смогут участвовать в выборах 2026 года без сбора подписей. В их числе:

* «Единая Россия» (ЕР);

* КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации);

* «Справедливая Россия» (СР);

* ЛДПР (Либерально-демократическая партия России);

* «Новые люди»;

* Партия пенсионеров;

* «Коммунисты России»;

* «Яблоко»;

* Российская экологическая партия «Зеленые»;

* «Родина»;

* «Партия прямой демократии» (ППД).

Из 20 зарегистрированных политических партий 17 имели право участвовать в выборах в Госдуму. 11 партий могли выдвинуть федеральные списки без сбора подписей и воспользовались этим правом. Еще шести партиям требовалось собрать не менее 200 тыс. подписей, однако ни одна из них не подала документы в ЦИК.

Очередность партий в федеральном бюллетене

5 августа ЦИК провел жеребьевку по определению порядка партий в бюллетене. Представители партий подходили к лототрону, каждый доставал шар и демонстрировал находящийся внутри него порядковый номер. Места распределились следующим образом:

1. «Единая Россия»

2. «Яблоко»

3. ЛДПР

4. «Партия прямой демократии» (ППД)

5. «Зеленые»

6. СРЗП

7. «Родина»

8. КПРФ

9. Партия пенсионеров

10. «Коммунисты России»

11. «Новые люди»

Кто вошел в первые пятерки партийных списков

Всего в федеральных списках — свыше 3,1 тысячи фамилий. Конкуренция за каждое из 225 мест в Госдуме, распределяемых по партийным спискам, составляет почти 14 человек на место.

«Единая Россия»

Федеральный список партии власти состоит из 390 кандидатов. Первую пятерку возглавили:

* министр иностранных дел Сергей Лавров,

* мэр Москвы Сергей Собянин,

* уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова,

* Герои России — военкор Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

КПРФ

КПРФ выдвинула на выборы в Госдуму список из 336 человек. В первую пятерку вошли:

* бессменный лидер партии Геннадий Зюганов,

* глава Республики Хакасия Валентин Коновалов,

* первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин,

* заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков,

* заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

ЛДПР

Список либерал-демократов насчитывает 246 кандидатов. Пятерку возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. Вместе с ним в нее вошли:

* командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского Алексей Верещагин,

* руководитель Федерального избирательного штаба ЛДПР Мария Воропаева,

* депутат Госдумы Андрей Луговой,

* член Высшего Совета ЛДПР, общественный деятель Виктор Бут.

«Новые люди»

ЦИК зарегистрировал федеральный список партии «Новые люди» на выборы в Госдуму в середине июля. В нем 297 кандидатов. В федеральный список включили всего трое человек:

* председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев,

* депутат Государственной думы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева,

* вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков.

«Справедливая Россия — За правду»

Предвыборный съезд партии прошел 4 июля. Было выдвинуто 263 кандидата по федеральному списку, из которых ЦИК зарегистрировал 260, и 224 — по одномандатным округам. «Федеральная четверка» состоит из:

* председателя партии Сергея Миронова,

* вице-спикера Госдумы Александра Бабакова,

* телеведущую и депутата Марину Ким,

* участника СВО Олега Чернышова.

«Яблоко»

В федеральном списке «Яблока» 269 кандидатов, его возглавляют семь человек:

* председатель Челябинского отделения партии Ярослав Щербаков,

* депутат, заместитель руководителя фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов,

* заместитель председателя Псковского отделения партии Яна Иванова,

* юрист, известный по защите Льва Шлосберга (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) в судах Виталий Исаков,

* руководитель Аналитического центра «Яблока» Иван Большаков,

* председатель Омского отделения партии Татьяна Шнейдер,

* председатель Московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров.

«Зеленые»

Федеральный список из 256 человек партии «Зеленые» возглавила депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. Вместе с ней в пятерку попали:

* сопредседатель партии, исполнительный директор экологической платформы «Чистые берега» Александра Кудзагова,

* председатель Ненецкого отделения партии Руслан Хвостов,

* председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин,

* исполнительный директор «Российских Зеленых» Сергей Шахматов.

«Родина»

Количество кандидатов партии — 296 человек. Общефедеральная часть партии была сокращена, упор сделан на региональные группы. Лидеры списка:

* председатель партии, депутат Государственной думы Алексей Журавлев,

* член Бюро президиума Политического совета Марина Коротких,

* политический и общественный деятель Григорий Анисимов.

«Коммунисты России»

В федеральном списке «Коммунистов России» 266 человек. В общефедеральную часть списка вошли восемь человек:

* лидер партии, руководитель фракции в Алтайском краевом парламенте Сергей Малинкович,

* исполнительный секретарь ЦК партии Руслан Хугаев,

* глава партийной организации в Москве Ярослав Сидоров,

* руководитель отделения в Московской области Илья Клейменов,

* глава Тюменского отделения партии Евгения Сафиева,

* председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) партии, депутат городского совета Набережных Челнов Татьяна Гурьева,

* первый секретарь и руководитель партийной организации «Коммунистов России» в Севастополе Анна Сидорова,

* депутат муниципального образования в Санкт-Петербурге Екатерина Миронова.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

В федеральном списке партии 259 человек. Его возглавили четверо:

* председатель Центрального совета партии, хирург и профессор Эрик Праздников,

* академик РАН, заслуженный врач РФ Юрий Щелыгин,

* заместитель председателя партии, генерал-майор в отставке Владимир Ворожцов,

* заместитель председателя партии, экс-депутат Госдумы Александр Потапов.

«Партия прямой демократии» (ППД)

Количество кандидатов: 236 человек. Федеральный список сформирован без общефедеральной части: все кандидаты распределены исключительно по региональным группам.

Кто из звезд участвует в выборах в 2026 году

На выборах в Государственную думу в 2026 году политические партии заметно изменили свой подход к привлечению «звездных» кандидатов. В отличие от прошлых избирательных циклов, в этот раз партии выдвинули минимальное число представителей шоу-бизнеса и классических блогеров-миллионников, сделав ставку на военных корреспондентов, спортсменов и общественников.

* Имена множества медийных личностей фигурировали в партии «Новые люди»: актриса Лиза Моряк, телеведущая Анфиса Чехова, блогер Егор Шип. Однако «звездный десант» не вошел в окончательный список партии, размещенный на сайте ЦИК. Официальный реестр кандидатов состоит преимущественно из профессиональных политиков, региональных активистов и предпринимателей, а знаменитости остались в статусе лидеров внутрипартийных проектов или советников.

* Главным «звездным» лицом кампании партии «Зеленые» стала Анна Семенович. Артистка активно продвигала экологическую повестку партии и заявляла, что хочет попробовать себя в роли политика-эколога. Однако она так и не получила статус официального кандидата в депутаты — в итоговых списках ЦИК бывшей солистки группы «Блестящие» нет. Партия также отправляла приглашения Полине Гагариной и Леониду Ярмольнику, но они отказались от сотрудничества.

* «Единая Россия» не стала сотрудничать с поп-звездами, но привлекла к своей кампании блогера, бойца ММА Сашу Стоуна (Александра Зарубина) и военкора Евгения Поддубного. Стоун принял участие в избирательном процессе и победил на предварительном голосовании (праймериз) по одной из территориальных групп в Московской области, став кандидатом в депутаты Московской областной Думы. Поддубный, в свою очередь, вошел в федеральную «пятерку» лидеров списка.

* У СРЗП, помимо телеведущей Марины Ким, никого из звезд нет, хотя в новый созыв выдвигались знаменитые актеры советского кино Николай Бурляев и Елена Драпеко.

* ЛДПР в свою федеральную пятерку включила Виктора Бута — общественного деятеля, который отсидел в американской тюрьме почти 15 лет.

В прессе на старте предвыборной кампании также всплывали имена Прохора Шаляпина, Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Но их нет ни в одном реестре кандидатов.

Кандидаты от «ЕР» в новых регионах Уже известны кандидаты «Единой России» от новых регионов. Партия применила особую стратегию формирования списков для новых регионов. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области не получили отдельных партийных списков — вместо этого их объединили в одну общую «супергруппу» под номером 57. Возглавили объединенную группу известные федеральные политики, призванные усилить позиции региона. • Виктор Водолацкий — первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, координирующий гуманитарные и законодательные проекты на этих территориях.

• Татьяна Москалькова — государственный деятель, экс-уполномоченный по правам человека в РФ.

• Вячеслав Никонов — первый зампред комитета Госдумы по международным делам, известный политолог.

• Владимир Касатонов — адмирал, начальник Главного штаба ВМФ России.

• Ян Лещенко — депутат Народного Совета ЛНР, герой ЛНР.

Что изменится на выборах в 2026 году

Главным отличием выборов 2026 года станет то, что в голосовании примут участие жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим Центризбирком РФ провел пересмотр границ и распределение избирательных округов.

Как пояснил «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян, осенние выборы, как и президентские, будут проходить в условиях СВО. Недружественные страны, по мнению политолога, воспользуются ситуацией и сделают все возможное для того, чтобы попытаться использовать электоральный процесс как минимум для дестабилизации ситуации в стране, и как максимум — для социально-политического взрыва с тяжелыми последствиями.

С точки зрения политических технологий, в целом все должно происходить штатно. Все инструменты отработаны и понятны, есть очевидная партия-лидер. В ходе выборов она будет отчитываться о результатах реализации программы, с которой шла на предыдущие выборы, а остальные партии сосредоточатся на выпячивании недостатков деятельности партии-лидера и утверждениях, что, если они пройдут в новый созыв Государственной думы, а еще лучше, если получат большинство голосов, они точно все изменят и сделают гораздо лучше и эффективнее, чем есть сейчас. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Как проголосовать на выборах-2026: онлайн и очно

В России работает система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая позволяет отдать голос за понравившегося кандидата онлайн.

Электронное голосование будет доступно в 33 регионах. Для москвичей онлайн-голосование пройдет на региональном портале. Предполагается, что в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек, 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Как проголосовать онлайн

* Зайдите и авторизуйтесь на портале «Госуслуг».

* Найдите раздел ДЭГ. Это можно сделать через поиск или главную страницу выборов.

* Проверьте свои данные и подтвердите их.

* Подайте заявление на участие в ДЭГ в период с 24 июля по 15 сентября 2026 года и ждите, когда его статус изменится на «Учтено».

* В период с 18-20 сентября зайдите на портал ДЭГ через «Госуслуги». Для этого понадобится ввести код подтверждения (через СМС-сообщение или звонок).

* Когда вы введете код в специальное поле, откроется электронный бюллетень.

* Выберите желаемого кандидата и поставьте напротив него отметку. Далее нажмите кнопку «Проголосовать».

Другой и самый распространенный вариант — голосование на избирательном участке. Оно доступно жителям всех регионов, достигшим 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, прийти на избирательный участок и поставить галочку напротив фамилии понравившегося кандидата.

Тем, кто не в состоянии посетить избирательный участок, можно проголосовать на дому. Заявление о таком формате выборов необходимо подать в участковую избирательную комиссию (УИК) лично или по телефону с момента публикации графика работы УИК и не позднее 14:00 последнего дня голосования. В нем укажите причину и контактные данные. Члены УИК придут к вам в нужный день с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.

Кроме того, избирательные участки собираются открыть более чем в 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков.

Прогнозы политолога на выборы-2026

По мнению политолога Хачатуряна, на осенних выборах жесткая конкуренция развернется за второе и третье места между «Новыми людьми» и ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия», как считает эксперт, будут бороться за четвертое-пятое место.

Он отметил, что «Новым людям», которые впервые прошли в Госдуму пять лет назад, вряд ли удастся увеличить свое присутствие в IX созыве. На волне успеха в 2021 году и неплохих результатов Владислава Даванкова на президентских выборах партия смогла привлечь к себе внимание, но ей не удалось трансформировать электоральный успех в большое количество принятых законодательных инициатив на федеральном и региональном уровнях, считает эксперт. В этих условиях «Новые люди» будут пытаться сохранить на осенних выборах текущий результат.

Другой конкурент ЕР — партия ЛДПР, которая считается вождистской, ее политическая активность во многом определяется и ассоциируется с действиями и заявлениями руководителя. После смерти бессменного лидера политсилы Владимира Жириновского существовал риск, что она может начать терять свои позиции и будет вынуждена интегрироваться с какими-то иными политическими силами.

Но, как показала практика, этого не произошло. Сменивший Жириновского Леонид Слуцкий смог сохранить и консолидировать электорат вокруг ЛДПР и закрепить за партией третью-четвертую позицию по упоминаемости и политической активности. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Что ждать от выборов-2026 в регионах

Говоря о ситуации в регионах, где пройдут местные выборы, Хачатурян отметил, что и там прослеживается четкое лидерство «Единой России». Большая дифференциация происходит при анализе результатов в разрезе «крупные города-малые города-поселения-села-деревни», и здесь в крупных городах позиции ЕР становятся чуть менее значительными, хотя итоговая победа все равно достается этой партии, но, например, «Новые люди» и ЛДПР значительно «подтягиваются», добавил политолог.

В свою очередь, позиции КПРФ и «Справедливой России» в большей степени проявляются именно в малых городах, поселениях, селах и деревнях. Но даже в вышеописанных условиях четырем конкурентам партии-лидера удается лишь незначительно навязать борьбу. О наличии серьезных возможностей для победы речь вести довольно сложно. Михаил Хачатурян политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Но нельзя до конца исключить элемент случайности и неэффективности работы региональных, районных, городских и сельских ячеек партии-лидера, которые могут привести к победе конкурентов, хотя в устойчивую тенденцию они не переходят и в текущем электоральном цикле вряд ли перейдут, убежден Хачатурян.

Итоги выборов 2021 года

Член участковой избирательной комиссии снимает плакат на избирательном участке №727 после окончания голосования во Владивостоке, 19 сентября 2021 года Виталий Аньков/РИА Новости

Нынешняя избирательная кампания разворачивается на фоне результатов голосования пятилетней давности, которое во многом определило нынешний партийный ландшафт. Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Они впервые проводились в трехдневном формате, а в семи регионах тестировалось дистанционное электронное голосование. Явка составила 51,72%.

Пять партий преодолели пятипроцентный барьер: впервые в XXI веке в парламент прошло более четырех политических «игроков». Последний раз подобное было в 1999 году. В 2021 году к «старичкам» присоединились «Новые люди». Конституционное большинство по-прежнему получила «Единая Россия», набравшая 49,8% голосов по партийным спискам и получившая 324 мандата. Однако партия власти потеряла 19 мест по сравнению с созывом 2016 года.

Остальные мандаты распределились следующим образом:

* КПРФ — 57 мандатов (рост с 42);

* ЛДПР — 21 мандат (потеря 18 мест);

* «Справедливая Россия — За правду» — 27 мандатов (рост с 23);

* «Новые люди» — 13 мандатов (партия впервые прошла в Думу).

Партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер (среди них «Яблоко», «Зеленые», Партия пенсионеров), в совокупности набрали 8,85% голосов.