Без Вассермана, Певцова и Драпеко. Кто из депутатов уходит из Госдумы

5 августа завершается официальная регистрация кандидатов и федеральных списков на выборы депутатов Государственной думы. Многие известные депутаты уже объявили, что не будут баллотироваться на новый срок. Среди них — Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов, Елена Драпеко, Николай Буряев и Антон Шипулин. Кто и почему больше не хочет быть депутатом и каким будет новый созыв Госдумы — в материале «Газеты.Ru».

С 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Новый состав российского парламента будет работать ближайшие пять лет.

5 августа завершается официальная регистрация кандидатов и федеральных списков на выборы в Госдуму, и далеко не все депутаты прошлых созывов будут переизбираться на новый срок.

В беседе с «Парламентской газетой» бывший член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман сообщил, что не собирается переизбираться в новый состав Госдумы, чтобы посвятить больше времени реализации собственных проектов. Он рассказал, что сейчас работает над материалами к двум книгам, и добавил, что планирует заниматься публицистической деятельностью.

На выборах 2021 года Вассерман победил в Преображенском одномандатном округе Москвы, набрав 33,7% голосов избирателей. Изначально он баллотировался как самовыдвиженец, но уже будучи депутатом Госдумы вошел во фракцию «Справедливая Россия». По данным СМИ, вместо Вассермана по Преображенскому округу будет баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Анатолий Вассерман Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Всего за время работы в Госдуме Вассерман участвовал в разработке 37 различных законопроектов. Самыми громкими из них стали принятые законопроекты об уточнении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и о запрете для иностранных агентов распространять на информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц.

Вассерман получил широкую известность в качестве постоянного участник интеллектуальных телеигр, таких как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра». В политику он пришел еще в конце 1990-х годов, когда работал советником и консультантом мэра и правительства Москвы.

О планах актера театра и кино Дмитрий Певцова не переизбираться на новый срок в Госдуму многие российские СМИ написали еще в феврале этого года. Певцов не вошел в предвыборные списки ни одной из партий.

Депутатом Госдумы VIII созыва артист был избран в сентябре 2021 года. Певцов баллотировался как самовыдвиженец по Медведковскому округу Москвы, а после избрания вступил во фракцию «Новые люди».

Дмитрий Певцов Владимир Федоренко/РИА Новости

В нижней палате парламента Певцов занимал пост первого зампредседателя комитета по культуре и запомнился многим не только своей критикой фильма «Чебурашка» и обращениями к уехавшим из России деятелям культуры, но и продуктивной работой по защите традиционных ценностей. За время депутатской деятельности Певцов принял участие в разработке более чем 40 законопроектов.

Например, он работал над законом о запрете ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), законом об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим традиционные ценности и законом о запрете публикации изображений религиозных объектов без религиозных символов, если таковые на них есть.

С мая 2023 года Певцов входил в состав совета министерства культуры по отбору кинопроектов, предназначенных для детей и подростков.

Дмитрий Певцов Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артист публично поддержал решение Владимира Путина о начале военной операции на Украине, в связи с этим в 2022 году попал под санкции США, Канады и Великобритании, а после попал под санкции Евросоюза так как проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

В феврале 2025 года артиста заочно приговорили на Украине к десяти годам колонии.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также не будет переизбираться в новый созыв Госдумы. Он был исключен из партии ЛДПР и не пошел на выборы как самовыдвиженец.

Нилов считался одним из «старожилов» ЛДПР и был исключен из партии 25 июня «за нарушение партийной дисциплины». Поводом для данного решения стала публичная критика руководства партии. Нилов являлся депутатом четырех созывов Госдумы. Комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов он возглавлял с 2016 года.

Ярослав Нилов Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Будущий политик с юных лет участвовал в партийной деятельности. В 1998–2011 годах работал помощником и руководителем секретариата Владимира Жириновского в Государственной думе.

Нилов входил в число «самых полезных депутатов» в соответствии с рейтингом «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». По итогам 2024 года он занял четвертое место среди всех депутатов ГД и первое место среди коллег по фракции.

Для расчета позиции в данном рейтинге используются: индекс народного голосования (возможности депутата мобилизовать сторонников), активность депутата в Госдуме (законотворческая активность), количество упоминаний о депутате в СМИ, а также работа в регионе.

За время деятельности в Государственной думе Нилов выступил соавтором более 400 законодательных инициатив. Среди самых известных можно назвать инициативу по снижению НДФЛ для малообеспеченных граждан и по обязательной передаче государству 10% квартир в новых домах для ускорения очереди льготников.

Еще одним политиком, который покинет ряды депутатов Госдумы в новом созыве, стал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подтвердил слухи о своих планах не баллотироваться в новый созыв в кулуарах предвыборного съезда «Единой России».

Политическую карьеру Картаполов начал относительно недавно. Документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» он подал конце апреля 2021 года и участвовал в выборах по партийному списку в Москве. По итогам 2024 года Картаполов возглавлял рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».

Андрей Картаполов Владимир Федоренко/РИА Новости

В частности, глава комитета Госдумы по обороне участвовал в работе над законопроектом о повышении призывного возраста до 30 лет.

Картаполов также продвигал законопроект об ужесточении наказания за преступления во время «мобилизации», «военного положения» и «военного времени» и выступал за создание реестра воинского учета с электронными повестками и ужесточение наказаний за дезертирство и неявку в военкомат.

Известная артистка Елена Драпеко избиралась в Госдуму шесть раз, сначала от КПРФ, а затем от «Справедливой России». Она занимала пост первого заместителя председателя комитета по культуре и за все годы работы приняла участие в разработке более 130 законов.

Елена Драпеко Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Драпеко была одним из авторов закона, принятого в 2005 году, который закрепил статус русского языка как государственного и регламентировал использование иностранных слов, участвовала в создании закона об охране культурного наследия и неоднократно поднимала вопрос о необходимости пересмотра базового закона о культуре 1992 года, чтобы адаптировать его к современным реалиям.

Депутат последовательно выступала за защиту традиционных ценностей и патриотизма. Драпеко выступала за запрет фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности.

Актер и режиссер Николай Бурляев был избран в Госдуму только один раз, в рамках VIII созыва по списку партии «Справедливая Россия». Он занимал пост первого заместителя председателя по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Бурляев выступал за поддержку патриотических ценностей и ужесточение государственного контроля в сфере культуры, а также предлагал разработать новый всеобъемлющий закон о культуре. Всего за время работы на посту депутата, он принял участие в разработке 70 законопроектов.

Николай Бурляев Павел Бедняков/РИА Новости

Например, артист выдвинул инициативу об общественном контроле кино и телевидения, предложил воссоздать структуру Госкино и институт редакторов. Бурляев также выступал за запрет рекламы азартных игр, за ограничение внедрения искусственного интеллекта и за запрет пропаганды чайлдфри.

Еще одним известным депутатом-выходцем из военной сферы, который не будет переизбираться, стал Андрей Гурулев. Он баллотировался в Госдуму VIII созыва от партии «Единая Россия», и сначала входил в состав комитета по обороне, а затем по региональной политике и местному самоуправлению.

Самая известная инициатива, предложенная Гурулевым — это возвращение налога на бездетность. По его мнению, люди, не желающие иметь детей, должны платить, чтобы государство могло направлять эти средства на поддержку детских домов и сирот.

Андрей Гурулев Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2025 году Гурулев переформулировал собственное предложение о налоге на бездетность и предложил ввести налог на достойную старость, который также должны платить бездетные люди.

Помимо демографической темы, депутат поддерживал и запрет пропаганды идеологии чайлдфри, а также призывал нанести ядерный удар по Нидерландам и США, чтобы «поставить Европу на колени».

В новом созыве не будет и телеведущего-зоолога Тимофея Баженова. Он стал депутатом в 2021 году, победив по Бабушкинскому одномандатному округу в Москве.

Тимофей Баженов РЕН ТВ

Депутат последовательно выступал за сохранение цирков с животными, когда в 2024 году обсуждался законопроект о запрете их использования. Баженов заявлял, что «никакого вреда российскому цирку Госдума не нанесет», так как всем «предстоит отвечать и перед нашими детьми, которые хотят прийти в цирк и увидеть то, что видели их бабушки и дедушки».

Также Баженов неоднократно поднимал вопрос о необходимости защиты граждан, особенно пенсионеров, от действий телефонных и интернет-мошенников и предлагал ужесточить ответственность за такие преступления и обязать банки и мобильных операторов быстрее предоставлять информацию следственным органам.

Кроме уже названных политиков, на предстоящих выборах не будут участвовать и другие депутаты VIII созыва. В частности от участия в выборах отказались чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

Антон Шипулин РИА Новости

В ряде случаев отказ продолжать политическую карьеру в Госдуме связан с переходом на другие должности. Например, депутат от Челябинской области по списку «Справедливой России» Яна Лантратова покинула Госдуму еще в мае, став федеральным омбудсменом.

Как изменились списки за прошедшие пять лет

Если сравнивать списки кандидатов от партии «Единая Россия», которые подавались в 2026 году и в 2021 году, то количество региональных групп осталось неизменным — 57. При этом новых лиц среди кандидатов больше половины. Некоторые кандидаты будут баллотироваться не в составе групп, а по одномандатным округам, например, Ирина Яровая будет баллотироваться по Камчатскому одномандатному избирательному округу.

Партия ЛДПР стала первой в этом году, кто подал в ЦИК официальный список всех кандидатов на выборы в Госдуму. Всего партия выдвинула 435 кандидатов, из них 224 будут бороться за мандаты в одномандатных округах. В общефедеральную часть списка вошли десять человек, среди них Леонид Слуцкий, Виктор Бут, Борис Чернышов и два участника СВО — Алексей Верещагин и Дмитрий Жирков. Всего от ЛДПР будут баллотироваться 15 участников СВО.

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Федеральный список КПРФ на выборы 2026 года также претерпел значительные изменения по сравнению с 2021 годом. В первую очередь стоит отметить, что произошло сокращение численности списка примерно на 15 человек. Из первой федеральной тройки ушли Светлана Савицкая и Павел Грудинин, их заменили Валентин Коновалов и Юрий Афонин. Партия заявила о включении в свой список 21 участника специальной военной операции.

«Справедливая Россия» на предстоящих выборах выдвинула в Госдуму лишь 17 из 27 действующих депутатов нижней палаты. Стоит отметить и сокращение числа кандидатов в федеральной части списка. В 2021 году ЦИК зарегистрировал 302 кандидата, а в 2026 году только 260 человек. На прошлых выборах первую пятерку возглавляли лидер Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также кинорежиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков. В 2026 году в первую пятерку, помимо Миронова, вошли его первый заместитель Александр Бабаков и секретарь президиума Марина Ким, Андрей Кузнецов, Дмитрий Гусев и Александр Аксененко. А вот экс-лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин и один из лидеров партии «За правду!» Дмитрий Кузнецов, получивший мандат писателя Захара Прилепина, не заявлены ни по спискам, ни по округам.

Смена поколений и новые тенденции

Обновление депутатского корпуса — это естественный процесс, который происходит каждый новый созыв, однако IX созыв будет иметь свои особенности. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Солонников.

Депутаты во время голосования на пленарном заседании Государственной Думы РФ Максим Блинов/РИА Новости

«Смена депутатов происходит всегда, и у нас, в общем, не было ни одного случая, чтобы Госдума просто переизбиралась в предыдущем составе. Персональный состав депутатов меняется от созыва к созыву, поменяется и в этот раз, возможно, изменится и структура фракций», — отметил эксперт.

Солонников выделил два ключевых направления обновления состава Госдумы.

«Во-первых, произойдет традиционное омоложение состава. Более пожилые депутаты уходят — кто-то уже «наелся» политической жизни, пошел заниматься бизнесом или своими делами. На их место приходят молодые политики. Во-вторых, и это главная особенность этого года, стоит ожидать вхождения в политику ветеранов специальной военной операции», — уточнил политолог.

Политолог Дмитрий Еловский прогнозирует, что нынешний состав депутатского корпуса обновится примерно на 50%, а наиболее серьезные изменения ждут «Единую Россию».

«Масштабная смена депутатов в Госдуме — это во многом ответ на запрос граждан на новые лица в политике. Кроме того, сейчас очень востребована интеграция во власть людей с опытом СВО. У них есть компетенции, которых не хватает политикам мирного времени: целеустремленность, воля, умение достигать целей и доводить дело до конца»,

— пояснил эксперт.

Оппозиционные фракции обновятся в меньшей степени, считает Еловский.

«При том, что самые масштабные изменения ждут именно «Единую Россию», ЛДПР также проведет серьезную перезагрузку, связанную со сменой позиционирования и претензией на роль второй партии в Госдуме. Для этого либерал-демократам нужно выйти из привычной ниши, привлечь новый электорат. Поэтому ЛДПР интегрирует в свои ряды новые лица, чтобы через них выстроить диалог с разными аудиториями», — подчеркнул он.

Главная тенденция предстоящих выборов в Госдуму в целом состоит в том, что предвыборные кампании, построенные на обещаниях и надеждах, окончательно перестали работать, отметил политолог.

«Избиратели ждут от кандидатов не слов, а реальных решений на местах, оперативной реакции на запросы и умения выполнять данные обязательства здесь и сейчас. Это серьезный вызов для всех партий, особенно для оппозиции», — заключил эксперт.