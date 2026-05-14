Осенью прямые выборы губернаторов пройдут в восьми регионах России

Памфилова: прямые выборы губернаторов в сентябре пройдут в восьми регионах

Прямые выборы губернаторов в единый день голосования в сентябре пройдут в восьми регионах. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, ее слова приводит РИА Новости.

«У нас выборы (запланированы. — прим.) высших должностных лиц в восьми субъектах Российской Федерации», — сказала она.

В Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии решения о новых руководителях будут приниматься законодательными органами по представлению президента.

Также, по словам Памфиловой, пройдут выборы в заксобрания 39 регионов.

В единый день голосования граждане России изберут депутатов Государственной думы IX созыва. Ожидаемая дата — 20 сентября. Всего должно пройти свыше 2,2 тыс. кампаний разного уровня, планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

До этого стало известно, что выборы главы Белгородской области состоятся в единый день голосования — 20 сентября.

Ранее в МИД РФ заявили о попытках ряда стран помешать голосованию россиян на выборах в Госдуму.