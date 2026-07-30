ЦИК РФ зарегистрировал федеральные списки 11 партий перед выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Зеленые». Таким образом, впервые с 2007 года в выборах по федеральному округу примут участие 11 партий.

Также ЦИК зарегистрировал федеральные списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», «Яблока», Партии пенсионеров, «Коммунистов России», «Родины» и Партии прямой демократии.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.