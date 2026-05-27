Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы

Сентябрьская избирательная кампания по выборам депутатов Государственной думы станет самой сложной за последние годы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на ее сегодняшнем заседании. Трансляция оттуда велась на официальном сайте Центризбиркома.

«Это сложнейшая кампания будет не только этого года. Наверное, это самая сложная кампания за последние годы», — поделилась она прогнозом.

По словам Памфиловой, предстоящие сложности выйдут за рамки одного календарного года: весь предстоящий электоральный цикл потребует беспрецедентного внимания к организации процесса — от логистики на избирательных участках до обеспечения легитимности при растущих внешних и внутренних вызовах.

Единый день голосования намечен на 20 сентября 2026 года: россияне будут избирать депутатов Госдумы девятого созыва.

«Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная Дума предыдущего созыва», — поясняли выбор даты в ЦИК.

Подготовка к этому дню, по словам Памфиловой, будет вестись в режиме повышенной готовности по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями.

Ранее в АП спрогнозировали, сколько партий не пройдут на выборы в Госдуму.

 
