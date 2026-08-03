Стартовал прием заявлений для онлайн-голосования на выборах в Госдуму

В России начался прием заявлений на онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Россияне могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Об этом сообщает ТАСС.

Оформить заявление через портал «Госуслуги» можно до 14 сентября. В 2026 году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48,4 млн избирателей. В Москве, где используется собственная система онлайн-голосования, подавать заявление не нужно.

Кроме того, начался прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва состоятся с 18 по 20 сентября.

Выборы пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября. В день голосования запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц регионов, депутатов законодательных собраний субъектов РФ, а также депутатов представительных органов местного самоуправления административных центров регионов.

На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков. Без сбора подписей в избирательной кампании смогут участвовать 12 политических партий.

Ранее Памфилова назвала предстоящие выборы в Госдуму самыми сложными за последние годы.