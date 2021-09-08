Арестович назвал свои слова о переименовании Украины шуткой

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, выступая в эфире телеканала «Украина 24», назвал свои слова о переименовании Украины в «Русь-Украину» шуткой и отметил, что это не является официальной позицией Киева.

«Когда я еще в газету писал, и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, еще раньше. Я думаю, Разумков еще тогда институт не закончил <…> Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать, не собираюсь отвлекать (этим от других тем) и так далее», — уточнил Арестович.

Он назвал свой разговор с украинским журналистом Романом Цимбалюком, в котором он отметил важность переименования Украины, разговором «двух людей, которые в полушутку разговаривали».

Ранее в Верховной раде Украины выступили против переименования страны в «Русь-Украину».

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что стране «нужны реформы», а не смена названия.

Советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович, предложивший идею переимнования, подчеркнул, что у России необходимо отобрать бренд «русских». Кроме того, по его словам, конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война.