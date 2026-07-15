В Госдуме оценили предложение экс-главы МИД Украины переименовать страну в «Русь»

Экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, предложивший дать Украине название «Русь», просто «подыгрывает» тем самым Москве. Если Украина так назовется, это будет означать необходимость говорить на русском языке. Более того, иностранцы окончательно перестанут различать русских и украинцев. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если «Русь», значит он нам подыгрывает. Он решил подыграть России в этой ситуации? Они же отказываются от всего русского. Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке: Русь подразумевает под собой это именно. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка?» — сказала парламентарий.

По словам Журовой, у иностранцев «и так Украина и Россия всегда воспринимались как одно целое». Если Украина вдруг начнет называться Русью, тогда они «вообще не будут это разделять», указала она.

15 июля Тарасюк предложил дать Украине название «Русь» и обвинил Москву в его краже.

Тарасюк вспомнил ситуацию с требованием Греции изменить название Македонии для вступления в Евросоюз. Он отметил, что если бы от Украины тоже потребовали изменить свое название, он бы предложил дать ей наименование «Русь».

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