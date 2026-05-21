Украина должна «властвовать» над Россией, потому что является «преемницей Руси». Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Это мы — Русь. И мы должны над всеми этими властвовать», — сказал Буданов.

Чиновник также обвинил россиян в «краже» украинской истории. По его словам, Украина «добровольно отдала» значительную часть своего исторического наследия, которое «приватизировала» Россия.

Украинский президент Владимир Зеленский еще в 2022 году называл Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси». Он подчеркивал, что Украина — это «не колония, не автономия, не провинция, а неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет». В своей речи Зеленский вспомнил достижения правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха.

Зеленский также называл русских и украинцев «очень дальними родственниками». По его мнению, современной России не стоит претендовать на статус наследницы Киевской Руси, поскольку русские являются лишь «двоюродными племянниками».

Ранее Путин заявил, что Россия не откажется от исторического наследия СССР и царской империи.