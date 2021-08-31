В офисе Зеленского предложили переименовать Украину

Украинское государство необходимо переименовать в Русь-Украину. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает «РИА Новости».

«Русь – это мы…русы, русины…Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим», — заявил он.

Арестович также подчеркнул, что у России необходимо отобрать бренд «русских». Кроме того, по его словам, конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российская» война.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что День Крещения Руси связан именно с Украиной. В ходе выступления 28 июля он заявил, что Киевская Русь является матерью украинской истории, а полуостров Крым — ее родные дети. «И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство», — подчеркнул он тогда.