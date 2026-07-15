Экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк предложил дать Украине название «Русь» и обвинил Москву в его краже. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

Тарасюк вспомнил ситуацию с требованием Греции изменить название Македонии для вступления в Евросоюз. Он отметил, что если бы от Украины тоже потребовали изменить свое название, он бы предложил дать ей наименование «Русь».

«От нас никто не требует менять название. Хотя, если бы меняли, я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — отметил он.

При этом Тарасюк не объяснил, на чем основаны его исторические гипотезы.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) также заявил о том, что Украина — это якобы «Русь» и она должна «над всеми этими властвовать». Также чиновник обвинил русских в «краже» украинской истории.

В 2022 году украинский президент Владимир Зеленский также называл Украину «единственной законной наследницей Киевской Руси».

Ранее Мединский пошутил об уроках истории для украинцев.