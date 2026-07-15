Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Армия

В Иране заявили об ударе по американской базе в Иордании

IRNA: армия Ирана атаковала беспилотниками базу США в Иордании
Iranian Army/WANA/Reuters

Иранские военные поразили беспилотниками американскую базу Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на армию Ирана.

«Несколько часов назад места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования на базе Аль-Азрак в Иордании были поражены ударными дронами», — отмечается в заявлении вооруженных сил республики.

14 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе «Шейх Иса» в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ9 на базе «Али аль-Салем» в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В заявлении подчеркивается, что атаки стали ответом на действия американской армии, которая нанесла удары по иранским прибрежным объектам.

До этого телерадиокомпания IRIB сообщала, что иранские дроны атаковали американские военные базы в Кувейте. Беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов США на территории эмирата.

Ранее МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении устава ООН.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Какие подарки облагаются НДФЛ, а какие — нет. Короткая памятка по налогу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!