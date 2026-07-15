В Иране заявили об ударе по американской базе в Иордании

Иранские военные поразили беспилотниками американскую базу Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на армию Ирана.

«Несколько часов назад места дислокации американских истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования на базе Аль-Азрак в Иордании были поражены ударными дронами», — отмечается в заявлении вооруженных сил республики.

14 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе «Шейх Иса» в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ9 на базе «Али аль-Салем» в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В заявлении подчеркивается, что атаки стали ответом на действия американской армии, которая нанесла удары по иранским прибрежным объектам.

До этого телерадиокомпания IRIB сообщала, что иранские дроны атаковали американские военные базы в Кувейте. Беспилотники-камикадзе нанесли удары по системам связи, топливным резервуарам, комплексам противовоздушной обороны Patriot, диспетчерским вышкам и складам боеприпасов США на территории эмирата.

Ранее МИД Ирана обвинил Вашингтон в нарушении устава ООН.