Трамп объявил о прекращении перемирия между США и Ираном

Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и в переговорах Вашингтона и Тегерана больше нет смысла. Об этом сообщает Reuters.

«Это злые, больные люди, и мы должны избавиться от этой раковой опухоли... И знаете, что нужно делать? Нужно вырезать рак на ранней стадии. Вот что я чувствую» — сказал американский лидер, назвав переговоры «бессмысленной тратой времени».

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

В ночь на 8 июля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить серию мощных ударов по Ирану.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.