Иран обвинил США в «уничтожении» меморандума о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном утратил силу после возобновления Соединенными Штатами морской блокады Исламской Республики. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, его слова приводит агентство Tasnim.

«США предприняли все необходимые шаги для того, чтобы уничтожить его этот меморандум. И ни одна страна не должна ожидать от Исламской Республики разговоров о выполнении каких-либо обязательств в рамках данного документа», — сказал он.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее в Иране заявили об ударе по американской базе в Иордании.