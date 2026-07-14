США возобновили морскую блокаду Ирана 

Американские силы возобновили морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Силы США сегодня в 16:00 по времени Восточного побережья США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их», — говорится в сообщении.

В CENTCOM добавили, что более 20 кораблей американские ВМС и сотни военных самолетов задействованы на Ближнем Востоке.

13 июля газета The New York Times сообщила, что президент США официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В этот же день он объявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Кроме того, американский президент пообещал нанести «очень сильные удары» по Тегерану.

Ранее КСИР пригрозил остановкой экспорта топлива с Ближнего Востока.