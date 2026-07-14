Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

США возобновили морскую блокаду Ирана 

Командование ВС США сообщило о возобновлении морской блокады Ирана 
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские силы возобновили морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Силы США сегодня в 16:00 по времени Восточного побережья США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или покидающих их», — говорится в сообщении.

В CENTCOM добавили, что более 20 кораблей американские ВМС и сотни военных самолетов задействованы на Ближнем Востоке.

13 июля газета The New York Times сообщила, что президент США официально уведомил конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. В этот же день он объявил, что Соединенный Штаты снова устанавливают морскую блокаду Ормузского пролива для судов с иранскими грузами. Кроме того, американский президент пообещал нанести «очень сильные удары» по Тегерану.

Ранее КСИР пригрозил остановкой экспорта топлива с Ближнего Востока.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 14 июля. Обвинение рэпера Киевстонера в терроризме, льгота для жен бойцов СВО и нашествие слизней из-за ливней
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!