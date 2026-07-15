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Армия

В Иране перечислили результаты удара по военной базе США в Иордании

КСИР: на американской базе Аль-Азрак в Иордании уничтожены беспилотники MQ-9
Josh Smith/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ходе удара по американской военной базе в Иордании были уничтожены несколько дронов MQ-9 Reaper. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

В заявлении утверждается, что в рамках шестой волны операции «Наср-2» бойцы воздушно-космических сил КСИР атаковали базу США Аль-Азрак в Иордании. В результате удара были уничтожены беспилотные летательные аппараты MQ-9 и разрушены ангары для истребителей F-15, F-16 и F-35.

15 июля сообщалось, что в результате удара иранскими беспилотниками по базе Аль-Азрак поражены места дислокации истребителей F-18, жилой корпус и склад оборудования.

До этого Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении ударов по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены несколько ангаров с вооружением и комплектующими на американской базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников MQ-9 на базе Али аль-Салем в Кувейте, где уничтожены или повреждены несколько дронов. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

Ранее КСИР обвинили в причастности к серии нападений по всей Европе.

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