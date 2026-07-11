«Клянемся покарать убийц». Моджтаба Хаменеи пригрозил отомстить за смерть отца

Иранские СМИ опубликовали письменное заявление верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, в котором тот поклялся «покарать опозоривших себя убийц», виновных в гибели его отца Али Хаменеи и других иранцев. По его словам, «преступники, чьи имена известны всем», не дождутся «мирной смерти в своих постелях». Президент США Дональд Трамп уже заявил, что считает себя «номером один в иранском списке на уничтожение». До сих пор неизвестно, в каком состоянии и где находится сам Моджтаба Хаменеи, его не видели больше четырех месяцев.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пригрозил отомстить за гибель своего отца аятоллы Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвой американских и израильских ударов. Об этом он заявил в письменном послании, обнародованном информационным агентством Tasnim.

«Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн (речь о 12-дневном конфликте в июне 2025 года и военных действиях 2026 года), покарав опозоривших себя убийц. Месть — это требование нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», — говорится в обращении.

Ответственных за гибель аятоллы и других иранцев Хаменеи назвал «преступниками, чьи имена известны всем». Верховный лидер Ирана намекнул, что виновные не дождутся «мирной смерти в своих постелях».

«Будем мы здесь или нет, это будет выполнено, и вскоре люди из числа свободолюбивых по всему миру будут выполнять свою часть этой божественной миссии», — предупредил он.

Кроме того, Хаменеи поблагодарил всех, кто посетил церемонии прощания с его отцом. Присутствие десятков миллионов людей в городах и деревнях Ирана и Ирака, особенно в Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде, было «поразительным, историческим и сокрушающим врагам», добавил он.

8 июля президент США Дональд Трамп назвал себя «номером один в иранском списке на уничтожение». По информации The Wall Street Journal, Израиль уже передал США разведданные, которые, как утверждается, указывают на новые план Ирана убить Трампа.

Али Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в результате военной операции США и Израиля 28 февраля. В республике был объявлен 40-дневный общенациональный траур.

3 июля в Тегеране началось прощание с аятоллой. Траурные мероприятия посетили зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирака Низар Амиди и многие другие политики.

Спустя три дня по основным улицам иранской столицы прошло траурное шествие. 7 июля церемония прощания состоялась в городе Кум — главном религиозном центре Ирана. Тогда же тело Хаменеи перевезли в Ирак — траурные мероприятия прошли в Наджафе и Кербеле. Погребение состоялось в Мешхеде, родном городе аятоллы, 9 июля. Там женщины держали плакаты с надписью «Убить Трампа».

«Загадка для иранцев»

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента смерти своего отца. По информации Reuters, лицо нового верховного лидера Ирана «было изуродовано, а конечности сильно повреждены» в результате удара, в котором погиб аятолла.

«Местонахождение Моджтабы Хаменеи <…> остается загадкой для иранцев. С начала войны он не появлялся на публике. Хотя он делал письменные заявления, никаких его изображений, видеозаписей или аудиозаписей опубликовано не было», — говорится в публикации.

По информации источников агентства в Тегерана, Хаменеи «выздоравливает, но пока еще не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы появляться на публике». Кроме того, службы государственной безопасности пытаются ограничить его контакты в случае новых атак со стороны США, утверждает Reuters.

5 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности. При этом верховный лидер Ирана «весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления», заверил дипломат.

В апреле The New York Times писала, что Хаменеи трижды сделали операцию на одной ноге, на тот момент он ожидал протез. Также ему прооперировали руку. По данным газеты, лицо и губы политика «сильно обожжены, что затрудняет речь». « В конечном итоге ему потребуется пластическая хирургия », — добавило издание.

Тогда же газета The Times сообщила, что тяжелое состояние Хаменеи не позволяет ему участвовать в принятии каких-либо решений.