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«Клянемся покарать убийц». Моджтаба Хаменеи пригрозил отомстить за смерть отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель отца
Teba Sadiq/Reuters

Иранские СМИ опубликовали письменное заявление верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, в котором тот поклялся «покарать опозоривших себя убийц», виновных в гибели его отца Али Хаменеи и других иранцев. По его словам, «преступники, чьи имена известны всем», не дождутся «мирной смерти в своих постелях». Президент США Дональд Трамп уже заявил, что считает себя «номером один в иранском списке на уничтожение». До сих пор неизвестно, в каком состоянии и где находится сам Моджтаба Хаменеи, его не видели больше четырех месяцев.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пригрозил отомстить за гибель своего отца аятоллы Али Хаменеи и других иранцев, ставших жертвой американских и израильских ударов. Об этом он заявил в письменном послании, обнародованном информационным агентством Tasnim.

«Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн (речь о 12-дневном конфликте в июне 2025 года и военных действиях 2026 года), покарав опозоривших себя убийц. Месть — это требование нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена», — говорится в обращении.

Ответственных за гибель аятоллы и других иранцев Хаменеи назвал «преступниками, чьи имена известны всем». Верховный лидер Ирана намекнул, что виновные не дождутся «мирной смерти в своих постелях».

«Будем мы здесь или нет, это будет выполнено, и вскоре люди из числа свободолюбивых по всему миру будут выполнять свою часть этой божественной миссии», — предупредил он.

Кроме того, Хаменеи поблагодарил всех, кто посетил церемонии прощания с его отцом. Присутствие десятков миллионов людей в городах и деревнях Ирана и Ирака, особенно в Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде, было «поразительным, историческим и сокрушающим врагам», добавил он.

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8 июля президент США Дональд Трамп назвал себя «номером один в иранском списке на уничтожение». По информации The Wall Street Journal, Израиль уже передал США разведданные, которые, как утверждается, указывают на новые план Ирана убить Трампа.

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Али Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в результате военной операции США и Израиля 28 февраля. В республике был объявлен 40-дневный общенациональный траур.

3 июля в Тегеране началось прощание с аятоллой. Траурные мероприятия посетили зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирака Низар Амиди и многие другие политики.

Спустя три дня по основным улицам иранской столицы прошло траурное шествие. 7 июля церемония прощания состоялась в городе Кум — главном религиозном центре Ирана. Тогда же тело Хаменеи перевезли в Ирак — траурные мероприятия прошли в Наджафе и Кербеле. Погребение состоялось в Мешхеде, родном городе аятоллы, 9 июля. Там женщины держали плакаты с надписью «Убить Трампа».

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«Загадка для иранцев»

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента смерти своего отца. По информации Reuters, лицо нового верховного лидера Ирана «было изуродовано, а конечности сильно повреждены» в результате удара, в котором погиб аятолла.

«Местонахождение Моджтабы Хаменеи <…> остается загадкой для иранцев. С начала войны он не появлялся на публике. Хотя он делал письменные заявления, никаких его изображений, видеозаписей или аудиозаписей опубликовано не было», — говорится в публикации.

По информации источников агентства в Тегерана, Хаменеи «выздоравливает, но пока еще не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы появляться на публике». Кроме того, службы государственной безопасности пытаются ограничить его контакты в случае новых атак со стороны США, утверждает Reuters.

5 июня глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности. При этом верховный лидер Ирана «весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления», заверил дипломат.

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В апреле The New York Times писала, что Хаменеи трижды сделали операцию на одной ноге, на тот момент он ожидал протез. Также ему прооперировали руку. По данным газеты, лицо и губы политика «сильно обожжены, что затрудняет речь». «В конечном итоге ему потребуется пластическая хирургия», — добавило издание.

Тогда же газета The Times сообщила, что тяжелое состояние Хаменеи не позволяет ему участвовать в принятии каких-либо решений.

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