В МИД Ирана объяснили, почему верховный лидер не появляется на публике

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за мер безопасности. Об этом заявил глава МИД республики Аббас Арагчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

«Он весьма тесно вовлечен в процессы и влияет на развитие событий в стране, держа бразды правления. Однако по соображениям безопасности [профильные] органы не рекомендуют в большей степени появляться очно», — сказал министр.

Арагчи добавил, что правительство Ирана поддерживает связь с верховным лидером.

2 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил о наличии признаков того, что Хаменеи жив и принимает активное участие в принятии ключевых политических решений.

Верховный лидер Ирана пострадал в марте текущего года во время совместной бомбардировки США и Израиля. Он был избран на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта и с тех пор еще ни разу не появлялся на публике. Пресс-служба лидера ограничилась несколькими посланиями от его имени: их либо зачитывали ведущие на телевидении, либо распространяли в печатной форме.

Ранее в США заявили, что Хаменеи фактически изолирован от внешнего мира.