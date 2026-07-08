Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Путин назвал главную цель Киева в ударах по России

Путин: Киев хочет создать нервозность в российском обществе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Киев пытается нанести ущерб экономике России, однако главная цель украинских властей — создать нервозную обстановку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, передает РИА Новости.

«Но самое-то главное, [Киев] стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», — сказал президент.

По словам главы государства, трудности с топливом носят временный характер. Они связаны также с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге, в том числе в Крыму.

Путин подчеркнул, что энергетика России обладает высоким запасом прочности, поэтому Киев не добьется успеха в своих намерениях.

8 июля президент России провел совещание с членами правительства, главной темой которого стали работа транспорта и ситуация с топливом. С докладами выступили вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин.

4 июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца этого года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Новак сообщил, что Россия начинает импортировать топливо.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!