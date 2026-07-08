Путин назвал главную цель Киева в ударах по России

Киев пытается нанести ущерб экономике России, однако главная цель украинских властей — создать нервозную обстановку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, передает РИА Новости.

«Но самое-то главное, [Киев] стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», — сказал президент.

По словам главы государства, трудности с топливом носят временный характер. Они связаны также с желанием противника сорвать отпускной сезон на юге, в том числе в Крыму.

Путин подчеркнул, что энергетика России обладает высоким запасом прочности, поэтому Киев не добьется успеха в своих намерениях.

8 июля президент России провел совещание с членами правительства, главной темой которого стали работа транспорта и ситуация с топливом. С докладами выступили вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин.

4 июля Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца этого года модернизационные соглашения для нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Новак сообщил, что Россия начинает импортировать топливо.