Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Путин заявил, что нужно быстрее разобраться с проблемами Крыма с топливом

Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по проблеме с топливом в стране призвал быстрее разобраться с ситуацией с бензином в Крыму. Его слова передает РИА Новости.

Ограничения на продажу топлива были введены в Севастополе с 22 мая, в Крыму — с 29 мая.

«Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже, нужно принять эти решения как можно быстрее», — сказал Путин,

Он поручил поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин, чтобы справиться с топливным кризисом. Президент поддержал предложение главы Забайкальского края Александр Осипов запустить сеть мини-НПЗ, по которым будет сложнее нанести удары.

Во время совещания вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начинает импортировать нефтепродукты, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы. Кроме того, власти планируют наращивать дополнительные объемы производства топлива за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Ранее в России ввели полный запрет на экспорт дизеля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!