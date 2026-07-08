Путин заявил, что нужно быстрее разобраться с проблемами Крыма с топливом

Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму

Президент России Владимир Путин на совещании по проблеме с топливом в стране призвал быстрее разобраться с ситуацией с бензином в Крыму. Его слова передает РИА Новости.

Ограничения на продажу топлива были введены в Севастополе с 22 мая, в Крыму — с 29 мая.

«Действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже, нужно принять эти решения как можно быстрее», — сказал Путин,

Он поручил поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить бензин, чтобы справиться с топливным кризисом. Президент поддержал предложение главы Забайкальского края Александр Осипов запустить сеть мини-НПЗ, по которым будет сложнее нанести удары.

Во время совещания вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начинает импортировать нефтепродукты, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы. Кроме того, власти планируют наращивать дополнительные объемы производства топлива за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Ранее в России ввели полный запрет на экспорт дизеля.