Путин призвал обеспечить госорганы и правоохранителей топливом

Сегодня необходимо обеспечить потребности государственных и правоохранительных органов топливом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством, передает сайт Кремля.

Нужно, безусловно, обеспечить [топливом] потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки», --сказал глава государства.

Также в ходе совещания Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с бензином в Крыму. Российский лидер поручил проработать возможность разрешить малому и среднему бизнесу производить топливо, чтобы справиться с кризисом.

7 июля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.