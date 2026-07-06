«Намного ближе, чем представляют». Трамп заявил о скором мире на Украине

Трамп: урегулирование конфликта на Украине обсудят на саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение боевых действий на Украине «намного ближе», чем принято думать. По его словам, к урегулированию конфликта стремятся как в Москве, так и в Киеве. По информации Associated Press, глава Белого дома намерен как можно быстрее добиться мира. В его планах — встреча с Владимиром Зеленским на саммите НАТО и новый разговор с Владимиром Путиным.

Урегулирование военного конфликта на Украине «намного ближе», чем принято думать, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами.

«Мы становимся намного ближе [к миру], чем люди представляют», — отметил он.

Глава Белого дома обратил внимание, что к завершению боевых действий стремятся и в Москве, и в Киеве . «Президент [России Владимир] Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо <...> И [президент Украины Владимир] Зеленский в действительности хочет, чтобы это сейчас завершилось», — рассказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что украинский вопрос обсудят на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Согласно рабочему графику американского лидера, его двусторонняя встреча с Зеленским запланирована на 8 июля.

По информации Associated Press, Трамп после встречи с Зеленским намерен провести переговоры с Путиным , чтобы как можно скорее добиться окончания боевых действий. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Путина и Трампа «есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время».

«Он [Трамп] последователен, убежден в своем понимании происходящего [на Украине], но главное — он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводится», — добавил Песков.

4 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили не только урегулирование конфликта на Украине, но и российско-американские отношения. Их беседа длилась почти полтора часа.

«Встали на позиции Европы»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности не стал комментировать высказывание Трампа о том, что конфликт на Украине ближе к завершению, чем кажется.

«Но если администрация США готова действовать на основе согласия, данного российской стороной на американские предложения в Анкоридже, то, наверное, так оно и есть», — цитирует его ТАСС.

При этом в ходе саммита стран «Большой семерки» (G7) Соединенные Штаты в своих подходах к урегулированию на Украине «фактически встали на позиции Европы», заметил Рябков. По его словам, лидеры Великобритании, Германии, Франции, а также руководство Евросоюза и НАТО стремятся перетянуть Вашингтон на свою сторону.

«Посмотрим, чем ознаменуется начинающийся саммит [НАТО] в Анкаре», — сказал дипломат.

Рябков уточнил, что визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию стоит в повестке, однако говорить о сроках пока рано.

Воля Трампа

Трамп после возвращения в Белый дом заблокировал почти всю безвозмездную помощь Киеву, предстоящий саммит НАТО не повлияет на это решение, уверен кандидат политических наук, аналитик Высшей школы экономики, американист Егор Торопов.

«Трамп с возвращением на президентский пост прекратил практически любую безвозмездную поддержку в адрес Украины. Саммит не сможет сдвинуть его позицию . Даже конгресс не может преодолеть волю нынешнего президента США», — отметил он в беседе с «Ридусом».

По мнению Торопова, поддерживать Украину в военном отношении будет только Евросоюз.

Американский политолог Дмитрий Саймс утверждает, что нынешний формат помощи Киеву выгоден Трампу , поскольку основные расходы легли на ЕС, а американские оборонные предприятия получили новые заказы перед промежуточными выборами

«При этом в администрации президента [США] практически нет противников такого курса, поскольку ключевые чиновники поддерживают продолжение поставок», — приводит его слова SM.News.

Сейчас Трамп действует исходя из конкретных ситуаций, в которые пока не вписываются «возможные угрозы со стороны России, включая применение ядерного оружия или удары по объектам вне Украины», добавил Саймс.